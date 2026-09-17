Pilot superstíhačky zkoušel uniknout. Bojovníci v sandálech ale vyslali speciální střelu

Jemenští Húsíové zveřejnili video, které má zachycovat sestřelení saúdské stíhačky F-15SA nad Jemenem. Na záběrech je vidět letoun krátce před zásahem, jeho prudký úhybný manévr i následné trosky v poušti. Na jednom ze záběrů je patrný saúdský výsostný znak a číslo 5539.
Jemenským Húsíům se podařilo zachytit akci, kterou nyní prezentují jako sestřelení saúdské stíhačky F-15SA. Na zveřejněném videu je nejprve vidět letoun ve vzduchu a přilétající střela. Pilot se pokusí prudkým manévrem uniknout, následně několikrát vypustí obranné prostředky. Pak přichází zásah.
Další záběry už ukazují poušť posetou troskami. Ozbrojenci procházejí místem, kde měl letoun dopadnout, a postupně ukazují jednotlivé části stroje. Na jedné z nich je dobře viditelný saúdský výsostný znak a identifikační číslo stroje 5539.
Podle Húsíů letoun zasáhla „protiletadlová střela domácí výroby“ ve chvíli, kdy nad provincií Marib ve středozápadním Jemenu „prováděl nepřátelské operace“.
Bývalý plukovník amerického letectva Cedric Leighton uvedl, že označení na ocasní části sestřelené F-15SA „odpovídá“ saúdským letounům F-15.
Pokus o únik
Na záběrech poutá pozornost především několik vteřin před samotným zásahem. Stíhačka prudce mění směr a vzápětí za sebou několikrát vypouští obranné prostředky, které mají přilétající střelu zmást.
Podle záběrů z termovize zveřejněných hnutím Ansar Alláh to může naznačovat, že letoun čelil střele naváděné radarem. Samotné video však neumožňuje určit její konkrétní typ.
Stíhačka F-15SA je vybavena systémy, které posádku upozorňují na hrozby a pomáhají letoun chránit před nepřátelskými raketami. Záběry tak podle dostupných informací ukazují přinejmenším to, že posádka se před zásahem pokusila na hrozbu reagovat. Na záběrech není vidět, zda se piloti katapultovali, a jejich osud není znám.
Boje se přibližují k Saúdské Arábii
Sestřel přichází v době, kdy Húsíové výrazně zintenzivnili boje proti jemenské vládě podporované Saúdskou Arábií. Íránem podporovaní povstalci v poslední době značně rozšířili území pod svou kontrolou.
Minulý týden obsadili přístavní město Muchá u Rudého moře a také ostrov Perim poblíž významné námořní trasy Báb al-Mandab, která v posledních měsících sloužila jako záložní cesta k Hormuzskému průlivu a umožňovala vývoz saúdské ropy a rafinovaných produktů.
Húsíové zároveň zesílili útoky na samotnou Saúdskou Arábii. Rijád na ně reagoval odvetnými leteckými údery. Rostou tak obavy, že se Saúdská Arábie dostane přímo do širšího konfliktu, zatímco válka mezi Spojenými státy a Íránem pokračuje.
Saúdská F-15SA přitom není obyčejný bojový letoun. Jde o jednu z nejnovějších verzí dvoumotorové F-15, která je ve výzbroji amerického letectva od roku 1976. Saúdská varianta vychází z F-15E Strike Eagle, jednoho z hlavních bojových letounů amerického letectva, který se poprvé zapojil do bojových operací během války v Perském zálivu v roce 1991.
Americký F-15 Strike Eagle byl již dříve během války sestřelen íránskými silami. Tehdy následovala záchranná operace, při níž se podařilo evakuovat pilota. Několik amerických letounů ale muselo být následně zničeno poté, co uvízly v poušti na místě určeném k přistání.
Další tři americké F-15 byly v počátečních fázích války sestřeleny palbou vlastních spojenců z Kuvajtu.