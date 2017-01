Bojovníci z kolumbijské FARC mají brzy začít skládat zbraně, řekl emisar v Radě bezpečnosti

před 50 minutami

Rebelové organizace FARC, s níž kolumbijská vláda loni uzavřela mírovou dohodu, mají začít v příštích týdnech skládat zbraně a všechny je odevzdat do začátku června. Sdělil to ve středu večer v New Yorku emisar OSN pro tuto latinskoamerickou zemi Jean Arnault. Vláda i organizace podle něj mají vůli to tak uskutečnit. Radě bezpečnosti OSN řekl, že v prvé řadě se v souladu s dohodou musí nyní vybudovat 26 táborů OSN, kam asi 5700 bojovníků FARC bude moci postupně přijít zbraně odevzdat. Emisar potvrdil, že na odzbrojení bude dohlížet 350 ze 450 pozorovatelů OSN, kteří v Kolumbii působí.

autor: ČTK