Bojovnice za ekologii Thunbergová mluvila s papežem. Pokračuj ve své práci, řekl jí

Podle agentury AP měla Greta Thunbergová na generální audienci čestné místo ve VIP sekci společně se svým otcem Svantem Thunbergem. Na závěr audience k ní papež přišel, podal jí ruku a krátce s ní pohovořil. O čem spolu mluvili, zatím agentury ani italské deníky nezveřejnily.

Švédská školačka Thunbergová kritizuje politiky za nedostatečnou ochranu životního prostředí a za liknavost ve snaze zabránit znečišťování ovzduší, které způsobuje změny klimatu.

Také papež František hovoří o nutnosti ochrany životního prostředí velmi často a v roce 2015 věnoval tomuto tématu svou druhou encykliku. V ní mimo jiné vyzval země světa ke snižování množství skleníkových plynů v ovzduší.

Thunbergová, kterou letos tři norští poslanci navrhli na Nobelovu cenu za mír, se stala mediálně známou loni, když začala manifestovat před švédským parlamentem s transparentem Školská stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.

V prosinci 2018 měla Thunbergová projev na klimatické konferenci OSN v polských Katovicích, letos v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a tento týden vystoupila v ekologickém výboru Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Ve čtvrtek má Thunbergová promluvit v italském Senátu a v pátek se v Římě zúčastní tradiční demonstrace školáků za rychlejší kroky politiků proti změnám klimatu.