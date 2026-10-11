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Zahraničí

Bojkot po odebrání akreditací. USA vyšetřují pět televizních stanic

ČTK
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Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje, zda televizní stanice neporušily antimonopolní zákony bojkotem zpravodajství z Bílého domu poté, co prezidentská kancelář odebrala akreditace novinářům tří médií. Podle listu The New York Times se vyšetřování týká stanic ABC, CBS, CNN, NBC a Fox News.

US President Trump attends a campaign rally in Syracuse
Archivní foto. Americký prezident Donald Trump se 9. října 2026 účastní předvolebního mítinku v konferenčním centru The Oncenter v Syracuse ve státě New York.Foto: REUTERS – Nathan Howard
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"Skupinové bojkoty mezi obchodními konkurenty mohou porušovat Shermanův zákon," uvedla podle agentury Reuters mluvčí ministerstva spravedlnosti Emily Covingtonová. Tento zákon je základním pilířem amerického antimonopolního práva.

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Televizní stanice na krátkou dobu přerušily společné zpravodajství o prezidentovi Donaldu Trumpovi poté, co v polovině září odebral akreditace CNN, MS NOW a serveru Politico. Zdůvodnil to tvrzením, že tato média o něm lžou.

Vyloučená média tvrdí, že odebrání akreditací bylo v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který garantuje mimo jiné svobodu tisku.

Trump se během svého druhého funkčního období stále častěji zaměřuje na média, jejichž zpravodajství ho dráždí, a proti některým z nich podniká administrativní či právní kroky.

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CNN je spolu s ABC, CBS, Fox News a NBC součástí takzvaného televizního poolu v Bílém domě, tedy přenosu událostí týkajících se Trumpovy administrativy. Stanice společně hradí náklady, střídají se v organizaci reportáží a sdílejí natočený materiál s médii po celé zemi.

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