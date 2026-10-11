Bojkot po odebrání akreditací. USA vyšetřují pět televizních stanic

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje, zda televizní stanice neporušily antimonopolní zákony bojkotem zpravodajství z Bílého domu poté, co prezidentská kancelář odebrala akreditace novinářům tří médií. Podle listu The New York Times se vyšetřování týká stanic ABC, CBS, CNN, NBC a Fox News.
"Skupinové bojkoty mezi obchodními konkurenty mohou porušovat Shermanův zákon," uvedla podle agentury Reuters mluvčí ministerstva spravedlnosti Emily Covingtonová. Tento zákon je základním pilířem amerického antimonopolního práva.
Televizní stanice na krátkou dobu přerušily společné zpravodajství o prezidentovi Donaldu Trumpovi poté, co v polovině září odebral akreditace CNN, MS NOW a serveru Politico. Zdůvodnil to tvrzením, že tato média o něm lžou.
Vyloučená média tvrdí, že odebrání akreditací bylo v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který garantuje mimo jiné svobodu tisku.
Trump se během svého druhého funkčního období stále častěji zaměřuje na média, jejichž zpravodajství ho dráždí, a proti některým z nich podniká administrativní či právní kroky.
CNN je spolu s ABC, CBS, Fox News a NBC součástí takzvaného televizního poolu v Bílém domě, tedy přenosu událostí týkajících se Trumpovy administrativy. Stanice společně hradí náklady, střídají se v organizaci reportáží a sdílejí natočený materiál s médii po celé zemi.
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