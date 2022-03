"Bojíte se války, ale ta už začala." Johnson byl jako opařený při proslovu aktivistky

Nebývale emotivnímu dotazu ukrajinské aktivistky musel na tiskové konferenci ve Varšavě čelit britský premiér Boris Johnson. Mladá žena mu mimo jiné vyčetla, že nad Ukrajinou stále neplatí bezletová zóna a že civilisté musí čelit ničivým náletům.

"Bojíte se třetí světové války, ale ta už začala," naléhala. "Nevidím, že byste zabavovali evropská sídla Putinovi nebo Abramovičovi. Jsou to ukrajinské děti, na které padají bomby," pokračovala se slzami v očích. Johnson stál jako opařený a díval se do země. Incidentu si ihned všimli lidé po celé světě a klip se rychle šíří na sociálních sítích.

Incredibly powerful moment at Boris Johnson’s press conference in Poland pic.twitter.com/QHgWfjjrHv — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) March 1, 2022

V odpovědi britský premiér uznal, že jeho země nemůže splnit to, co žena žádá. Po jednání s polským premiérem předtím uvedl, že Británie je připravená dál zpřísňovat sankce proti Rusku a udělá vše, co je v jejích silách, aby Ukrajině pomohla.

Zřízení bezletové zóny a její udržování by de facto znamenalo vojenský střet mezi letadly Ruska a NATO. "Pokus o zřízení bezletové zóny by v tuto chvíli znamenal prakticky jistý vojenský střet NATO a Ruska se vším, co k tomu patří - tedy především rizikem dalších eskalačních kroků, v té nejhorší variantě právě až na jadernou úroveň," uvedl pro web Respektu český odborník na jaderné zbraně Michal Smetana.