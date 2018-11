Drsné boje v Jemenu: Civilisté jsou v obklíčení, rebelové slibují "peklo na zemi"

V klíčovém jemenském přístavu Hudajdá, přes který má proudit humanitární pomoc hladovějícím Jemencům, dál zuří tuhé boje. Místní uvízli uprostřed válečného konfliktu a mezinárodní organizace volají po zpřístupnění pomoci. Vůdce jemenských rebelů zopakoval, že jeho bojovníci se nikdy nevzdají. A koalice vedená Saúdskou Arábií na jejich pozice dál útočí. Přístav kontrolovaný šíitskými povstalci je obklíčen sunnitskou přesilou.

"Domnívá se snad nepřítel, že to, že pronikne do této či jiné oblasti, znamená, že uvěříme, že bychom se měli vzdát a předat mu kontrolu? To se neděje a nestane se to nikdy," hřměl ve středu z televize jeden z vůdců jemenských rebelů Abdel-Malik al Húsí.

S prohlášením vystoupil jen krátce poté, co provládní jednotky podporované Saúdskou Arábií oznámily, že převzaly kontrolu nad hlavní přístupovou silnicí do přístavního města. Rebelové drží okolní kopce i centrum, jejich protivník opakovanými údery postupuje z jižního předměstí a okolí letiště. Saúdové a Spojené arabské emiráty postupující jemenské síly podporují ze vzduchu.

"Nepřítel čerpá výhodu ze svého počtu, který ještě navýšil, aby posílil tlak na město Hudajdá," řekl al Húsí.

Podle svědků z místa, které cituje server al-Džazíra, se koalici podařilo zabezpečit část města okolo silnice vedoucí přímo do rudomořského přístavu, přes který by měla do města i celé země proudit zoufale potřebná humanitární pomoc.

Jemen sužuje občanská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci Húsíové, podporovaní Íránem, a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií.

Násilí se stupňuje

Za týden prudkých bojů o přístav zemřelo okolo dvou set lidí. Hudajdá čelí jedné z nejhorších vln násilí za posledního tři a půl roku. Na oblasti, v nichž žijí i civilisté, se v posledních dnech zaměřilo více než sto vzdušných úderů. Rebelové zase v očekávání dalších útoků rozprostírají v okolí nášlapné miny.

"Střety jsou teď úplně šílené. Od ostřelování a bombardování na východě mám bolesti hlavy. Kvůli šrapnelům a střelbě jsou lidé po celé hodiny uvězněny ve svých domech. Ale ani jejich domy nejsou v bezpečí," popsal situaci serveru The Guardian Basím al Džanani, který v Hudajdá žije.

Civilisté se mohou upínat k naději, že se na konci listopadu podaří ve Švédsku obnovit mírové rozhovory, které se měly původně uskutečnit už v září. Nový impulz jim nečekaně dodává vražda saúdského novináře Džamála Chášukdžího na velvyslanectví Saúdské Arábie v Istanbulu. Vedení Saúdské Arábie by totiž rádo otupilo vzniklou diplomatickou krizi, a může se tak ukázat přístupnější v jednáních o Jemenu.

Jenže právě blížící se možný termín rozhovorů vede naopak i k zesílení dosavadních bojů v Hudajdá. Provládní milice podporované mezinárodní koalicí i rebelové Húsíové se do "deadlinu" snaží dostat pod vlastní kontrolu oblasti o co největší rozloze.

OSN se přitom snaží opakovaně zabránit celistvému útoku na přístav, kde stále zůstává okolo 600 tisíc lidí, z nichž podle odhadů zhruba polovinu představují děti. Kvůli obavám, že by byl během bojů přístav poškozen do té míry, že by se už tak katastrofální humanitární situace zvrhla v apokalypsu. Obavy jsou oprávněné, rebelové v případě velkého útoku koalici slibují "peklo na zemi".

Počet obětí? Nevíme

Aliance sunitských muslimských států v čele se Saúdskou Arábií od března 2015 podporuje mezinárodně uznanou vládu prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. Šíitským rebelům z řad Húsíů naopak pomáhá Írán. Dobytí Hudajdá by koalici mohlo usnadnit i převzetí kontroly nad hlavním městem Saná.

OSN nemá ani možnost, jak přesně určit počty obětí, jejichž životy si dosud válka vyžádala. Už v srpnu 2016 zdravotníci odhadovali, že zemřelo nejméně deset tisíc lidí. Více než tři miliony obyvatel musely odejít ze svých domovů.

Konflikt v zemi rozpoutal obří humanitární krizi. Hladomor hrozí až 14 milionům lidí a miliony z nich už jsou na jeho pokraji. Symbolem hladomoru se stal snímek sedmileté a na kost vyhublé Amal Hussejnové, který 26. října otiskl americký deník The New York Times a převzala ho řada médií po celém světě. Dívka ten samý den zemřela.

Map of food insecurity in Yemen pic.twitter.com/HBJe1WsvwU — AFP news agency (@AFP) November 7, 2018

Podle OSN loni hladu každý den podlehlo 130 jemenských dětí mladších pěti let.

Právě přístav Hudajdá je přitom pro zemi i v tomto ohledu klíčový. Do vypuknutí bojů před třemi lety skrz něj do Jemenu proudilo importované zboží. Včetně obřích dodávek jídla, které země o 28 milionech obyvatel dlouhodobě dovážela. Přes Hudajdá, které je nyní v obležení, do země proudí čtyři pětiny humanitární pomoci.

OSN v říjnu varovala, že pokud se situace neobrátí k lepšímu, dojde v Jemenu k jednomu z největších hladomorů v dějinách lidstva.

Video: Nálet koalice vedené Saúdskou Arábií zasáhl na tržišti na severu Jemenu autobus plný dětí.