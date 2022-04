Boje o Donbas budou připomínat druhou světovou válku. Putin nutně potřebuje vyhrát

Po neúspěchu s dobytím Kyjeva a ovládnutím celé Ukrajiny potřebuje ruský prezident Vladimir Putin nutně úspěch na Donbase. Jeho síly se přeskupují, doplňují zásoby a plánují ofenzivu s cílem ovládnout alespoň východ a jih země.

Rusové u Kyjeva a na severu Ukrajiny utrpěli velké ztráty a z oblasti odešli. "Bez ohledu na to, co říkají nebo jak stahování nazývají, je to porážka. Největší ruská vojenská porážka od Afghánistánu v osmdesátých letech," napsal na Twitteru americký generálmajor ve výslužbě Mick Ryan.

Americké zpravodajské služby a také ukrajinská vláda spekulují o tom, že Putin by rád oznámil nějaký úspěch už 9. května na vojenské přehlídce v Moskvě. Ta se tradičně koná u příležitosti konce druhé světové války a sovětského vítězství nad nacistickým Německem.

To znamená, že by výrazného postupu chtěl ruský prezident dosáhnout zhruba během měsíce.

Michal Smetana, expert na bezpečnostní otázky a odzbrojení, který působí na Fakultě sociálních věd v Praze a v Peace Reserach Center Prague, deníku Aktuálně.cz popisuje, že pro Rusko by teď bylo výhodné získat čas na reorganizaci vojsk. Například formou dočasného příměří, které by bylo následně útokem na Donbas porušeno.

"Pro ukrajinskou protiofenzivu v oblasti Donbasu jsou nyní klíčové dodávky zbraní, vojenské techniky, vybavení a munice ze Západu, včetně tanků, bojových vozidel pěchoty, protivzdušné obrany, dělostřelecké techniky či dronů. Ukrajina má aktuálně proti ruské straně výhodu v početní převaze dostupných lidských sil, a pokud bude ze Západu v následujících týdnech dostatečně vybavena, může být na Donbase proti ruské armádě úspěšná," odhaduje Smetana.

Hrozící prohra

Rovněž analytik Lukáš Dyčka, který přednáší v Estonsku na Baltic Defence College, dává ukrajinská armádě před bitvami na Donbase určitou šanci. "Motivace Rusů ale teď bude velká. Budou chtít získat alespoň nějaké vítězství. Musí prostě doručit nějaký pozitivní výsledek a jediný, který jim zbývá a je dosažitelný, je zisk území na východě Ukrajiny. Myslím, že bojová morálka Rusů tady bude vyšší než na začátku války na severu a u Kyjeva," míní Dyčka.

Pokud by ruská armáda nebyla schopna dobýt většinu území Doněcké a Luhanské oblasti v jejich administrativních hranicích z roku 2014 nebo byla dokonce kompletně vytlačena z celého Donbasu, byla by to pro Vladimira Putina a jeho režim zásadní politická prohra. "Ani kremelská propaganda by to pravděpodobně nebyla schopna efektivně prodat ruské veřejnosti jako nějakou formu vítězství," soudí Michal Smetana.

Velení ukrajinské armády tvrdí, že je na ruskou ofenzivu na Donbase dobře připraveno. Očekává útok na velká města Slovjansk a Kramatorsk ve směru od Izjumu, který Rusové po těžkých bojích kontrolují.

Ve Slovjansku přitom válka na Donbase začala, 12. dubna 2014 se stal prvním městem, kterého se zmocnili proruští separatisté a vyhlásili v něm nezávislost na Ukrajině. Ztratili ho v červenci téhož roku. Díky intervenci ruské armády ale udrželi část východní Ukrajiny. Moskva přitom tehdy popírala, že na Donbase bojují Rusové.

Selhání ruské logistiky

Kyjev před očekávanými těžkými bitvami na jihu a východě země ještě narychlo shání pomoc, kde se dá. "Má agenda je velmi jednoduchá, má jen tři body: zbraně, zbraně a zbraně," uvedl ve středu na zasedání ministrů zahraničí členských zemí NATO v Bruselu šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Podle něj boje o Donbas budou připomínat bitvy druhé světové války.

K těžkým střetům se schyluje také na jihu. Ukrajinská armáda postoupila od Mykolajiva směrem k dříve 280tisícovému Chersonu, zatím největšímu městu, kterého se Rusové od začátku války zmocnili.

Ukrajinci podle Lukáše Dyčky dokážou podobně jako západní armády dobře skloubit a koordinovat různé části vojsk a mají ve srovnání s nepřítelem fungující logistiku. "Rusům selhává například letecká podpora pozemních sil. Palebná podpora přichází pozdě nebo vůbec, zásobování nepřijede, kam má, nebo jej dorazí málo. Na Ukrajincích je vidět, že si osvojili to, co se považuje za klíčové pro vedení války na Západě," vysvětluje odborník, který v Estonsku přednáší také důstojníkům, mezi kterými byli i Ukrajinci.

Na východě a jihu Dyčka očekává velmi tvrdé boje, protože Ukrajinci podle něj osm let počítali s tím, že taková situace může nastat a jejich linie jsou dobře připravené.

