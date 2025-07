"Strach si bere vše." Ukrajinec popsal, jak se bojuje v zákopech tváří v tvář Rusům

Ruslanovi je 49 let, z toho jedenáct let žil a pracoval v Česku. Vrátil se na Ukrajinu, aby mohl bojovat. Stejně jako jeho dva synové, z nichž jeden mu dokonce velí. Aby ho vzali do armády, zaplatil si operaci očí, protože měl deset dioptrií. V zemi, kde mnozí před mobilizací utíkají, se do armády doslova prodral. Nyní bojuje na Donbase v řadách 10. horské brigády Edelweiss.

13:49 Hlasy fronty - ukrajinský voják Ruslan | Video: Matyáš Zrno, Petr Židek