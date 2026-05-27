Boj proti ebole v Kongu ztěžuje tamní konflikt, uvedl šéf WHO

Válka ve východní části Konga podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) ztěžuje potřebnou reakci na šířící se epidemii eboly v oblasti. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu na síti X napsal, že východ Konga čelí katastrofálnímu střetu konfliktu a onemocnění, a vyzval proto k okamžitému příměří.
Pokračující boje způsobují další masové vysídlování, přičemž do přeplněných uprchlických táborů se uchylují i lidé, kteří přišli do kontaktu s virem.
Vzhledem k tomu, že proti současné variantě viru Bundibugyo neexistuje schválená vakcína ani léčba, závisí zastavení šíření eboly na zabezpečeném přístupu pro humanitární operace. Útoky na zdravotnická střediska podle šéfa WHO téměř znemožňují sledování případů nákazy a trasování kontaktů.
Provincie Ituri na východě Konga, kde epidemie tento měsíc propukla, dlouhodobě sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.
Kongo podle WHO zaznamenalo už více než 900 případů s podezřením na nákazu a nejméně 220 úmrtí s podezřením na ebolu. Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámilo propuknutí epidemie v Ituri 15. května.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.
ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Podal mu smrtelnou dávku ketaminu. Asistent herce Matthewa Perryho dostal přes tři roky vězení
Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, ve středu poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení. Uvedla to agentura AP. Šedesátiletý Iwamasa podle ní zároveň dostal dvouletou podmínku a pokutu 10 tisíc dolarů (209 tisíc korun).
Chtěli jeho prut. Francouzské úřady obvinily dva mladistvé z vraždy 11letého chlapce
Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa, uvedla ve středu agentura AFP. Oba mladiství jsou podle ní v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě Rennes, pachatelé ho uškrtili.
Polsko a Británie podepsaly novou dohodu o bezpečnosti a obraně
Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obrannou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby, uvedla agentura PAP. Dohoda zahrnuje posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení, a spolupráci obou zemí v obranném průmyslu. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko.
Pospíšil je směšný, znělo po emotivním konci. Šatan zarazil výrokem o českých sudích
Slovenští hokejisté odstartovali mistrovství světa ve Švýcarsku čtyřmi výhrami v řadě. A stejně nepostoupili. Definitivně o tom rozhodla úterní porážka od Švédska, při níž naplno propukla slovenská frustrace.