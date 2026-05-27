Zahraničí

Boj proti ebole v Kongu ztěžuje tamní konflikt, uvedl šéf WHO

ČTK

Válka ve východní části Konga podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) ztěžuje potřebnou reakci na šířící se epidemii eboly v oblasti. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu na síti X napsal, že východ Konga čelí katastrofálnímu střetu konfliktu a onemocnění, a vyzval proto k okamžitému příměří.

Eid al-Adha in Bunia, DR Congo
Provincie Ituri na východě Konga, kde epidemie tento měsíc propukla, dlouhodobě sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin. (Kongo, 27. května)Foto: REUTERS
Pokračující boje způsobují další masové vysídlování, přičemž do přeplněných uprchlických táborů se uchylují i lidé, kteří přišli do kontaktu s virem.

Vzhledem k tomu, že proti současné variantě viru Bundibugyo neexistuje schválená vakcína ani léčba, závisí zastavení šíření eboly na zabezpečeném přístupu pro humanitární operace. Útoky na zdravotnická střediska podle šéfa WHO téměř znemožňují sledování případů nákazy a trasování kontaktů.

Provincie Ituri na východě Konga, kde epidemie tento měsíc propukla, dlouhodobě sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.

Kongo podle WHO zaznamenalo už více než 900 případů s podezřením na nákazu a nejméně 220 úmrtí s podezřením na ebolu. Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámilo propuknutí epidemie v Ituri 15. května.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.

"V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty." Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu, zatímco čelí útokům popíračů, kteří nemoc považují za hoax, na kterém nemocnice a neziskové organizace profitují. | Video: Reuters
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

