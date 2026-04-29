Boj o život přímo na ulici. Lékař zašil srdce pobodanému muži, zvládl to za sedm minut

Chirurg maďarského Národního onkologického ústavu v neděli zachránil život pobodanému muži, když mu přímo na ulici provedl improvizovanou operaci srdce, na němž mu zašil bodnou ránu.
Informovala o tom ve středu agentura MTI s odvoláním na oznámení onkologického ústavu. Podle něj šlo co do okolností o bezprecedentní zákrok v Maďarsku a vzácnou událost i na evropské úrovni.
Lékař Zsolt Duboczki kromě operací v onkologickém ústavu, kde je hlavním chirurgem, pomáhá také letecké záchranné službě, kde měl pohotovost i v neděli, když přišlo hlášení o pobodaném asi 30letém muži. Po příjezdu na místo, které MTI ani ústav neuvádí, Duboczki vyhodnotil situaci jako kritickou s tím, že pacientovi zbývá jen několik minut života a že při převozu do nemocnice by pravděpodobně zemřel.
Chirurg proto otevřel muži hrudní koš přímo na ulici bez moderního a sterilního vybavení operačního sálu a za sedm minut ránu na srdci zašil. Tím stav zraněného stabilizoval a zachránil mu život. Sanitka poté muže odvezla do nemocnice k dalšímu ošetření.
ŽIVĚ Od začátku války Írán popravil nejméně 21 lidí a přes 4000 jich zadržel, uvádí OSN
Íránské úřady od počátku války popravily nejméně 21 lidí a dalších více než 4000 jich zadržely, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Devět z popravených bylo k trestu smrti odsouzeno za činy související s lednovými protirežimními protesty, deset za údajné členství v opozičních uskupeních a dva na základě obvinění ze špionáže.
Osmnáctka válí dál. Mladíci porazili Finy, na MS si zahrají o medaile
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile.
Nejvyšší cena nafty ve čtvrtek klesne na 43,51 Kč/l, benzin zdraží na 43,13 Kč/l
Nejvyšší povolená cena nafty ve čtvrtek oproti středě klesne o 64 haléřů na 43,51 Kč za litr. Naopak benzin zdraží o 34 haléřů na 43,13 Kč za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Stát bude ve stanovování maximálních cen paliv pokračovat i v květnu.
Žena s „metálem“ od prezidenta naštvala politiky. O další cenu nejspíš přijde
Věra Fina je obětavá žena, která získala několik významných ocenění včetně státního vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Teď měla získat další. Ale patrně ho nedostane. Většina zastupitelů Pardubického kraje udělení tohoto ocenění minulý týden pozastavila a ona sama ho teď navíc odmítá. Žena ostře kritizuje poměry na gymnáziu, které zřizuje kraj, i přístup hejtmana Martina Netolického.
ŽIVĚ Unikátní trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.