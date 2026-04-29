Přeskočit na obsah
Benative
29. 4. Robert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Boj o život přímo na ulici. Lékař zašil srdce pobodanému muži, zvládl to za sedm minut

ČTK

Chirurg maďarského Národního onkologického ústavu v neděli zachránil život pobodanému muži, když mu přímo na ulici provedl improvizovanou operaci srdce, na němž mu zašil bodnou ránu.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Unsplash
Informovala o tom ve středu agentura MTI s odvoláním na oznámení onkologického ústavu. Podle něj šlo co do okolností o bezprecedentní zákrok v Maďarsku a vzácnou událost i na evropské úrovni.

Lékař Zsolt Duboczki kromě operací v onkologickém ústavu, kde je hlavním chirurgem, pomáhá také letecké záchranné službě, kde měl pohotovost i v neděli, když přišlo hlášení o pobodaném asi 30letém muži. Po příjezdu na místo, které MTI ani ústav neuvádí, Duboczki vyhodnotil situaci jako kritickou s tím, že pacientovi zbývá jen několik minut života a že při převozu do nemocnice by pravděpodobně zemřel.

Související

Chirurg proto otevřel muži hrudní koš přímo na ulici bez moderního a sterilního vybavení operačního sálu a za sedm minut ránu na srdci zašil. Tím stav zraněného stabilizoval a zachránil mu život. Sanitka poté muže odvezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

Mohlo by vás zajímat

Jedno dítě, dva orgány. Chirurg popsal unikátní operaci patnáctiletého chlapce. Bez nového srdce a plic by nepřežil. | Video: Tým Spotlight
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Věra Fina sedí na Lavičce naděje, jejíž vznik iniciovala v blízkosti pavilonu Kliniky onkologické a Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.
Žena s „metálem“ od prezidenta naštvala politiky. O další cenu nejspíš přijde

Věra Fina je obětavá žena, která získala několik významných ocenění včetně státního vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Teď měla získat další. Ale patrně ho nedostane. Většina zastupitelů Pardubického kraje udělení tohoto ocenění minulý týden pozastavila a ona sama ho teď navíc odmítá. Žena ostře kritizuje poměry na gymnáziu, které zřizuje kraj, i přístup hejtmana Martina Netolického.

ŽIVĚ Unikátní trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic

Ukrajinská tajná služba SBU zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.

