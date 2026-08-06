Boj o přežití místo tankování. Rusové pálí i stovky kilometrů od fronty

Čerpací stanice na Ukrajině se staly dalším cílem ruských dronů a úřady za jediný měsíc zaznamenaly desítky útoků. Údery přitom cílí nejen na frontové regiony, ale i na vnitrozemí.
„Viděla jsem, jak zaměstnanec čerpací stanice najednou začal utíkat přímo před mým autem, pryč od čerpací stanice,“ popisuje pro deník Kyiv Independent švédská dobrovolnice Frida Stoltzová novou vlnu ruských útoků.
„Pak se ozval opravdu hlasitý výbuch, objevil se silný záblesk a na mé straně se roztříštilo okno.“
Útok se odehrál, když se svou posádkou zastavila k natankování v městečku Pyrjatyn v Poltavské oblasti. Místo je stovky kilometrů od frontové linie. Nečekala, že se obyčejná pauza změní v boj o přežití.
Ve chvíli, kdy čekala v autě, zasáhl střechu čerpací stanice dvousetkilový ruský dron Geran. Série výbuchů a tlaková vlna poranila nejen ji, ale i dalších pět lidí.
Její příběh zdaleka není ojedinělý. Během letošního léta se ukrajinské čerpací stanice staly dalším terčem systematických ruských náletů. Útoky, které dříve zasahovaly primárně východ a jih země, se nynější vlnou posouvají stále více do vnitrozemí a křižovatek hlavních tahů.
Podobných útoků přitom dramaticky přibylo. Například za poslední měsíc došlo k 66 úderům na benzinky, což představuje oproti květnu skok o 340 procent. Kromě snahy paralyzovat logistiku a vyvolat tlak na civilní obyvatelstvo mají tyto údery podle analytiků i propagandistický rozměr. Slouží jako odpověď na úspěšné ukrajinské útoky vůči ruské rafinerské infrastruktuře.
Síť ukrajinských čerpacích stanic je přitom příliš rozlehlá, než aby se dala účinně bránit. Systémy protivzdušné obrany a elektronického boje musí chránit primárně velká strategická depa, nikoliv jednotlivé stanice u silnic. Navzdory pokračující kampani se ale ukrajinský trh s pohonnými hmotami nehroutí.
Současně s tím hlásí ruská média i ukrajinské údery na čerpací stanice v příhraniční Belgorodské oblasti. Podle Ukrajinců ale na rozdíl od ruských útoků nemíří na civilní cíle. Terčem ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti jsou trasovací uzly směřující k frontovým bojům u Vovčansku či Kozači Loptaně. Ruské jednotky totiž komerční benzinky využívají k tankování lehkých vozidel, terénních čtyřkolek a plnění kanystrů pro elektrocentrály, které následně napájejí například FPV drony.
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