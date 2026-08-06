Přeskočit na obsah
Benative
7. 8. Lada
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Boj o přežití místo tankování. Rusové pálí i stovky kilometrů od fronty

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Čerpací stanice na Ukrajině se staly dalším cílem ruských dronů a úřady za jediný měsíc zaznamenaly desítky útoků. Údery přitom cílí nejen na frontové regiony, ale i na vnitrozemí.

Hasiči hasí požár ruské čerpací stanice.
Hasiči hasí požár ruské čerpací stanice.Foto: Reuters
Reklama

„Viděla jsem, jak zaměstnanec čerpací stanice najednou začal utíkat přímo před mým autem, pryč od čerpací stanice,“ popisuje pro deník Kyiv Independent švédská dobrovolnice Frida Stoltzová novou vlnu ruských útoků.

„Pak se ozval opravdu hlasitý výbuch, objevil se silný záblesk a na mé straně se roztříštilo okno.“

Související

Útok se odehrál, když se svou posádkou zastavila k natankování v městečku Pyrjatyn v Poltavské oblasti. Místo je stovky kilometrů od frontové linie. Nečekala, že se obyčejná pauza změní v boj o přežití.

Ve chvíli, kdy čekala v autě, zasáhl střechu čerpací stanice dvousetkilový ruský dron Geran. Série výbuchů a tlaková vlna poranila nejen ji, ale i dalších pět lidí.

Reklama
Reklama

Její příběh zdaleka není ojedinělý. Během letošního léta se ukrajinské čerpací stanice staly dalším terčem systematických ruských náletů. Útoky, které dříve zasahovaly primárně východ a jih země, se nynější vlnou posouvají stále více do vnitrozemí a křižovatek hlavních tahů.

Hasiči hasí požár ruské čerpací stanice, ilustrační snímek.
Hasiči hasí požár ruské čerpací stanice, ilustrační snímek.Foto: Reuters

Podobných útoků přitom dramaticky přibylo. Například za poslední měsíc došlo k 66 úderům na benzinky, což představuje oproti květnu skok o 340 procent. Kromě snahy paralyzovat logistiku a vyvolat tlak na civilní obyvatelstvo mají tyto údery podle analytiků i propagandistický rozměr. Slouží jako odpověď na úspěšné ukrajinské útoky vůči ruské rafinerské infrastruktuře.

Související

Síť ukrajinských čerpacích stanic je přitom příliš rozlehlá, než aby se dala účinně bránit. Systémy protivzdušné obrany a elektronického boje musí chránit primárně velká strategická depa, nikoliv jednotlivé stanice u silnic. Navzdory pokračující kampani se ale ukrajinský trh s pohonnými hmotami nehroutí.

Související

Současně s tím hlásí ruská média i ukrajinské údery na čerpací stanice v příhraniční Belgorodské oblasti. Podle Ukrajinců ale na rozdíl od ruských útoků nemíří na civilní cíle. Terčem ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti jsou trasovací uzly směřující k frontovým bojům u Vovčansku či Kozači Loptaně. Ruské jednotky totiž komerční benzinky využívají k tankování lehkých vozidel, terénních čtyřkolek a plnění kanystrů pro elektrocentrály, které následně napájejí například FPV drony.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Složil se na ni celý národ, pak ji ukradli Sověti. Příběh nesmrtelného stroje, který psal dějiny

Nejstarší fungující ponorka na světě je v Tallinnu. I když už je na odpočinku, můžete si ji prohlédnout v námořním muzeu, kde zjistíte, jak v ní žili námořníci. | Video: Jaroslav Synčák


Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict
FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict
FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict

ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů

Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama