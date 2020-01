Unikátní Boeing 777X je konečně ve vzduchu. Zkušební let potrvá několik hodin

Americká společnost Boeing zahájila v sobotu zkušební let nového dálkového letounu 777X. Stroj vzlétl z letiště v Seattlu v 10:09 tamějšího času (19:09 SEČ). Ve čtvrtek i v pátek zkoušku překazilo špatné počasí.

Zkušební let Boeingu 777X | Foto: Reuters

Zkušební let stroje 777X se měl původně uskutečnit už loni v létě, Boeing ho ale odložil a zdůvodnil problémy s křídly, softwarem a dodávkami motorů firmy General Electric.

Nová řada širokotrupých dvoumotorových letadel určených na dlouhé lety má dvě varianty, kratší verzi 777-8 a delší 777-9. První z nich pojme 365 pasažérů, zatímco delší stroj až 414 cestujících. Společnost je chce začít dodávat příští rok, původně ale chtěla s komerčními dodávkami začít v polovině letošního roku.

Zkušební let, který má trvat tři až pět hodin, předchází měsícům dalšího testování než stroj dostane povolení k provozu. Jako prvního zákazníka, který bude 777X ve flotile, uvádí agentura Reuters dubajské aerolinky Emirates.

Boeing se nyní potýká s problémy s řadou 737 MAX, jejíž výrobu společnost od ledna zastavila. Po dvou tragických haváriích s 346 oběťmi na životech nesmějí tato letadla od loňského jara do vzduchu. Firmu Boeing tak po osmi letech v dodávkách předstihl její evropský konkurent Airbus.

Australské aerolinky Quantas na konci minulého roku oznámily, že pro nejdelší komerční lety upřednostnily stroje Airbusu před Boeingem. Na plánovaných trasách z Austrálie do New Yorku či do Londýna bude patrně létat až 12 Airbusů A350-1000, a nikoli Boeingy 777X. Evropský a americký výrobce letadel o prestižní zakázku soutěžili už od roku 2017.