Bodal bezbranného muže do hlavy. Zastavil ho až kolemjdoucí, městem zmítají nepokoje

Video brutálního útoku v Belfastu během několika hodin obletělo sociální sítě a rozpoutalo největší protiimigrační nepokoje v Severním Irsku za poslední měsíce. Co je o útoku zatím známo a proč se situace během několika hodin tolik vyhrotila?
Všechno to začalo hrůzným činem, ke kterému došlo v pondělí večer na předměstí severoirské metropole. Záběry, které se začaly rychle šířit po sociálních sítích, zachytily muže, jak na ulici klečí na bezbranné oběti a opakovaně ji bodá kuchyňským nožem do hlavy. Dalšímu násilí zabránil až pohotový zásah kolemjdoucích.
Když se útočník chystal znovu bodnout, rozhodl se zakročit 32letý Matt McKiernan, majitel místní stěhovací firmy, který kolem projížděl autem se svým kamarádem. McKiernan vzal z kufru auta dřevěnou hůl na hurling a útočníka několika údery do hlavy zpacifikoval.
Na pomoc mu následně přiběhl i jeho známý a spolu s dalším mužem začali útočníka bít a kopat, dokud na místo nedorazila policie. Napadený muž ve věku kolem čtyřiceti let byl krátce s poraněními obličeje, očí a zad převezen do nemocnice. Podle médií nadále zůstává ve vážném stavu, přičemž v důsledku útoku přišel o jedno oko.
„Opravdu jsem si myslel, že někdo přijde o život. Večer předtím jsem vzal syna na trénink hurlingu, takže jsem vystoupil z auta, otevřel kufr a vzal jeho hůl. Jednal jsem instinktivně. Rozběhl jsem se k němu a tou holí ho udeřil do hlavy. Tou plochou stranou. Asi třikrát. Jak nejsilněji jsem dokázal,“ uvedl McKiernan pro deník Daily Mail.
Podezřelý má v Británii azyl až do roku 2028
Podle místních svědků se obětí stal Skot Stephen Ogilvie, který dle jejich výpovědi bydlel ve stejném bytovém domě jako útočník. Co přesně incidentu předcházelo, však zatím není jasné.
Policejní prezident severoirské policie Jon Boutcher v úterý uvedl, že podezřelým je 30letý muž původem ze Súdánu. Podle deníku The Telegraph se do Spojeného království dostal takzvanou „irskou cestou“, tedy mezerou v azylovém systému využívající společný cestovní prostor mezi Irskem a Británií, kde neprobíhají běžné migrační kontroly.
Podezřelý podle Boutchera cestoval ze Súdánu přes Paříž do Dublinu. Odtud se v únoru 2023 přesunul do Belfastu, kde získal status uprchlíka s povolením k pobytu ve Spojeném království do roku 2028. Policie ho již obvinila z pokusu o vraždu, držení bodné zbraně a vyhrožování zabitím.
Demonstranti útočili na domy migrantů
Záběry z celého incidentu sdílel krátce po útoku krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, načež se do úterního rána začalo video masivně šířit. Protiimigrační skupiny obratem začaly na sociálních sítích svolávat v Belfastu protesty a vyzývaly muže, aby dorazili v tmavém oblečení a byli připraveni na střety s policií.
Ačkoliv politici, církevní představitelé i komunitní organizace vyzývali ke klidu, podniky v rizikových oblastech města začaly už během dne zavádět bezpečnostní opatření, přičemž řada z nich zavřela dříve.
Během úterního večera pak do ulic vyšly stovky demonstrantů, kteří za pokřiku „dostaneme odsud cizince“ začali útočit na domy přistěhovalců. Výtržníci, mezi kterými se objevili i nezletilé děti, útočili na domy, zapalovali vozidla a pokusili se zapálit také supermarket s blízkovýchodním zbožím. Podle hasičů musely jednotky v širší oblasti Belfastu zasahovat u 62 incidentů.
Celý incident se navíc odehrál v době zvýšeného společenského napětí v Británii, které vyvolal nedávný rozsudek v případu vraždy 18letého studenta Henryho Nowaka. Toho loni ubodal 23letý Vickrum Digwa, který byl právě minulý týden odsouzen na doživotí.
Případ vyvolal silnou vlnu kritiky vůči policii, která tehdy uvěřila vrahovi, že byl sám napaden, a záchranku těžce zraněnému studentovi zavolala až s velkým zpožděním. V zemi kvůli tomu přibývá protestů proti britské azylové a bezpečnostní politice.