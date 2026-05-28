Blond ofina zachránila "Trumpovi" život. Buvol se stal hvězdou

Vzácný albínský buvol přezdívaný „Donald Trump“ unikl v Bangladéši rituálnímu obětování díky zásahu vlády. Video: Reuters
Blond hříva, klidný pohled a jméno Donald Trump. V Bangladéši se z nenápadného albínského buvola stala celebrita, která si doslova vydupala záchranu svého života. Zvíře určené k obětování během svátku Íd al-adhá (Svátek oběti) zachránila vláda poté, co se stal virální senzací a začaly se kolem něj shromažďovat davy fanoušků. Internet měl jasno, takového buvola svět ještě neviděl.
Ještě před pár dny šlo o obyčejný obchod. Téměř sedmisetkilový buvol byl prodán k tradiční rituální porážce. Pak se ale na sociálních sítích objevila videa zvířete s nápadnou blond ofinou a vše se změnilo v naprosté šílenství.
Lidé začali jezdit na farmu z celé země, aby na vlastní oči spatřili „buvolí verzi“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří si zvíře fotili, jiní ho natáčeli a další jen nevěřícně stáli před jeho majestátní blond hřívou, která v zemi plné tmavého skotu působila skoro nadpřirozeně.
Majitel farmy Ziauddin Mridha tvrdí, že přezdívka vznikla spontánně. Jeho mladší bratr prý při pohledu na buvolovu světlou ofinu okamžitě vykřikl: „Vypadá jako Donald Trump!“ A jméno už zůstalo.
Jenže popularita začala být tak velká, že se do celé věci vložilo ministerstvo vnitra. Úřady se obávaly problémů s bezpečností a rozhodly, že slavný buvol skončí raději v zoologické zahradě v Dháce. Kupující dostal peníze zpět a „Donald Trump“ nový domov.
Podle majitele je navíc zvíře mimořádně klidné a přátelské. Vyžaduje prý pravidelné koupele, hodně krmení a jemné zacházení. Což zní skoro jako profil zhýčkané celebrity nebo alespoň někoho, kdo už si zvykl na život před kamerami.
Albínští buvoli jsou v Bangladéši extrémně vzácní. Jen málokterý z nich se ale může pochlubit tím, že mu život zachránila blond ofina a jméno po jednom z nejslavnějších politiků současného světa.