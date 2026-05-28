Zahraničí

Blond ofina zachránila "Trumpovi" život. Buvol se stal hvězdou

Vzácný albínský buvol přezdívaný „Donald Trump“ unikl v Bangladéši rituálnímu obětování díky zásahu vlády. Video: Reuters

Jan Bezucha
Blond hříva, klidný pohled a jméno Donald Trump. V Bangladéši se z nenápadného albínského buvola stala celebrita, která si doslova vydupala záchranu svého života. Zvíře určené k obětování během svátku Íd al-adhá (Svátek oběti) zachránila vláda poté, co se stal virální senzací a začaly se kolem něj shromažďovat davy fanoušků. Internet měl jasno, takového buvola svět ještě neviděl.

Ještě před pár dny šlo o obyčejný obchod. Téměř sedmisetkilový buvol byl prodán k tradiční rituální porážce. Pak se ale na sociálních sítích objevila videa zvířete s nápadnou blond ofinou a vše se změnilo v naprosté šílenství.

Lidé začali jezdit na farmu z celé země, aby na vlastní oči spatřili „buvolí verzi“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří si zvíře fotili, jiní ho natáčeli a další jen nevěřícně stáli před jeho majestátní blond hřívou, která v zemi plné tmavého skotu působila skoro nadpřirozeně.

Viral albino buffalo Donald Trump moved to Bangladesh National Zoo for public display in Dhaka
Albínský buvol přezdívaný po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi se stal virální senzací.Foto: Reuters

Majitel farmy Ziauddin Mridha tvrdí, že přezdívka vznikla spontánně. Jeho mladší bratr prý při pohledu na buvolovu světlou ofinu okamžitě vykřikl: „Vypadá jako Donald Trump!“ A jméno už zůstalo.

Jenže popularita začala být tak velká, že se do celé věci vložilo ministerstvo vnitra. Úřady se obávaly problémů s bezpečností a rozhodly, že slavný buvol skončí raději v zoologické zahradě v Dháce. Kupující dostal peníze zpět a „Donald Trump“ nový domov.

Návštěvníci a pracovník zoo si prohlížejí slavného albínského buvola přezdívaného „Donald Trump“, kterého po virálním úspěchu a záchraně před obětováním převezli do zoo.Foto: Reuters

Podle majitele je navíc zvíře mimořádně klidné a přátelské. Vyžaduje prý pravidelné koupele, hodně krmení a jemné zacházení. Což zní skoro jako profil zhýčkané celebrity nebo alespoň někoho, kdo už si zvykl na život před kamerami.

Albínští buvoli jsou v Bangladéši extrémně vzácní. Jen málokterý z nich se ale může pochlubit tím, že mu život zachránila blond ofina a jméno po jednom z nejslavnějších politiků současného světa.

