Blokáda Telegramu může Putinovi zlomit vaz. Podpora ruského prezidenta rapidně klesla

V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.
Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března.
Pokles zaznamenali sociologové také v případě vlády premiéra Michaila Mišustina (o dva procentní body) i vládní strany Jednotné Rusko (o tři procentní body).
Naopak o něco narostl takzvaný protestní potenciál ve společnosti - nyní si 17 procent respondentů myslí, že by se případných protestů zúčastnilo „mnoho“ lidí. V době předchozího měření to bylo 15 procent.
Podobné trendy zaznamenal také institut VCIOM. Podle jeho údajů klesla v březnu míra schvalování Putinovy činnosti o necelé dva procentní body na 70,1 procenta, přičemž celkově od začátku roku se důvěra v prezidenta propadla o 4,3 procentní body.
Pokles Putinovy důvěryhodnosti se odehrává na pozadí rozsáhlých omezení internetu a blokování Telegramu. Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor začal omezovat fungování této komunikační platformy v létě 2025 a na jaře 2026 dosáhla úroveň blokování 80 procent. Šéf společnosti Rostelekom Michail Osejevskij uvedl, že propad provozu Telegramu v síti T2 je desetinásobný.
Souběžně s tím je v Rusku od května 2025 vypínán internet. Podle projektu Na svjazi úřady vypínají internet pravidelně v 62 regionech a seznamy povolených stránek byly zavedeny již v 72 subjektech federace. V roce 2025 se Rusko stalo světovým lídrem v rozsahu odpojování od internetu, které zasáhlo 146 milionů lidí, uvedla společnost Top10VPN. Odborníci ze společnosti pro svobodný internet RKS Global odhadují, že Rusko plně přejde na izolovaný internet do roku 2028.
Ministerstvo pro digitální rozvoj se současně snaží omezovat využívání prostředků k obcházení blokování. Mezi tato opatření patří zákaz mobilním operátorům umožnit dobíjení zůstatku na Apple ID z telefonního účtu. Tento krok má ztížit placení za VPN služby. Operátorům bylo navíc doporučeno u neomezených tarifů zavést měsíční limit 15 gigabajtů v případě, že uživatel bude používat VPN.
Podle zdrojů časopisu Forbes vychází iniciativa na omezování služeb pro obcházení cenzury osobně od prezidenta Putina, který k tomu vydal příslušné „uzavřené nařízení“.
