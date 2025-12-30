Blízký Zelenského muž vypátrán. Uprchl ještě před razií a pak se po něm slehla zem

Zmizel doslova přes noc. Ráno 10. listopadu se Ukrajina probudila bez jednoho z nejvlivnějších lidí v zákulisí prezidentské moci – podnikatele Timura Mindiče. Muže, jehož jméno je dlouhodobě spojováno s prezidentem Volodymyrem Zelenským a který se stal klíčovou postavou jednoho z největších korupčních skandálů posledních let.
Jen několik hodin před plánovanými domovními prohlídkami ze strany protikorupčních orgánů Mindič opustil zemi. Teď už je jasné, kam zamířil. Investigativní redakce webu Ukrajinská pravda po několikatýdenním pátrání potvrdila, že se Mindič nachází v Izraeli, jehož je občanem.
Novinářům se ho podařilo lokalizovat v Tel Avivu, kde se podle jejich zjištění pohybuje velmi opatrně a snaží se vyhýbat veřejné pozornosti.
Kauza Midas
Útěk přišel v mimořádně citlivém okamžiku. Národní protikorupční úřad Ukrajiny, tedy NABU, Mindiče označuje za hlavního organizátora rozsáhlého korupčního schématu, které se týká státní energetiky. Podle vyšetřovatelů měl sehrát klíčovou roli v podvodu, v jehož rámci byly z veřejných prostředků odčerpány desítky milionů dolarů. Kauza, neformálně označovaná jako „Midas“, se rychle zařadila mezi největší politické skandály země od začátku ruské invaze.
Mindič měl podle detektivů využívat své kontakty a vliv k tomu, aby ovlivňoval rozhodování ve státních firmách a institucích. V hledáčku vyšetřovatelů se neocitl sám – vyšetřování se dotýká i dalších vysoce postavených osob z politického a správního prostředí. Právě blízkost k prezidentskému okolí z případu činí mimořádně výbušné téma.
Nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny na začátku prosince rozhodl o Mindičově zadržení v nepřítomnosti. V té době už byl ale tisíce kilometrů daleko. Podle informací Ukrajinské pravdy opustil Ukrajinu zcela legálně, avšak v momentě, kdy už měl k dispozici informace o chystaných krocích vyšetřovatelů.
Skrývání v Izraeli
Samotné pátrání po Mindičovi v Izraeli nebylo jednoduché. Novináři popisují, že se podnikatel snažil skrývat, omezoval pohyb na veřejnosti a měnil denní rutinu. Nakonec se jim ho podařilo zahlédnout v jedné z prestižních rezidenčních čtvrtí Tel Avivu, kam vyrazil na krátkou procházku – v čepici a slunečních brýlích.
Do příběhu mezitím vstoupil i oligarcha Ihor Kolomojskyj, který při soudním jednání v Kyjevě překvapivě prohlásil, že se měl Mindič v Izraeli stát terčem pokusu o vraždu. Údajní pachatelé měli být zadrženi izraelskými úřady. Tato informace ale nebyla nezávisle potvrzena a není jasné, odkud ji Kolomojskyj získal. Izraelské ani ukrajinské orgány se k údajnému incidentu oficiálně nevyjádřily.
Mindič se mezitím rozhodl poprvé od svého odjezdu veřejně vystoupit. V rozhovoru pro Ukrajinskou pravdu odmítl, že by ze země uprchl kvůli vyšetřování, a tvrdí, že jeho cesta byla naplánovaná dopředu. Jakoukoli vinu popírá a poukazuje na to, že mediální obraz z něj dělá hlavního viníka ještě před rozhodnutím soudu. Zároveň tvrdí, že už delší dobu není v kontaktu ani s prezidentem, ani s dalšími lidmi z jeho nejbližšího okolí.
