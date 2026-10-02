Zelenskyj naštval spojence. Porušil dohodu a ještě nám podsouvá válku, soptí prezident

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil, co podle svého spojence neměl. Minulý týden veřejně řekl, že Kyjev vydal do Jižní Koreje Severokorejce, kteří bojovali na straně Ruska a byli zajati Ukrajinou. Tím rozhněval Soul, který tvrdí, že s Kyjevem má uzavřenou dohodu o mlčenlivosti. Spor nyní vygradoval do velmi ostrého prohlášení jihokorejského prezidenta, který hrozí dalšími kroky.
Jihokorejský prezident I Če-mjong v pátek ráno na sociální síti X zveřejnil nezvykle ostré prohlášení. V něm mimo jiné hrozí Ukrajině „dalšími kroky“, pokud se veřejně neomluví za to, že Zelenskyj zveřejnil informaci o převozu zajatých Severokorejců do Jižní Koreje.
„V souvislosti s repatriací severokorejských válečných zajatců Ukrajina požádala o utajení a obě strany se na utajení dohodly. Ukrajina však dohodu jednostranně zveřejnila,“ tvrdí v příspěvku jihokorejský prezident.
„Když prezident Korejské republiky s maximální mírou zdvořilosti vyjádřil lítost nad touto skutečností, Ukrajina popřela, že by taková dohoda existovala, a označila tak hlavu druhého státu za lháře,“ stojí dále v textu.
„Místo omluvy podněcování války“
„Když jsme požadovali, aby uznala existenci dohody a omluvila se, namísto toho začala hovořit o ‚bezprostředně hrozícím vojenském střetu mezi Severní a Jižní Koreou‘, čímž podněcuje vypuknutí války na Korejském poloostrově,“ stojí dál v pátečním příspěvku.
I Če-mjong nad ukrajinským jednáním vyjádřil „hluboké politování“.
„Pokud bude (Kyjev) nadále odmítat uznat skutečnost a veřejně se neomluví, přistoupíme k dalším krokům. Jde o otázku důstojnosti a prestiže občanů a státu Korejské republiky, kterou nemůžeme nechat bez povšimnutí,“ uzavírá jihokorejský prezident svůj příspěvek.
Podle jihokorejské tiskové agentury Yonhap News se Kyjev a Soul na postupu ohledně dvou loni zajatých severokorejských vojáků, kteří si přáli přesídlit do Jižní Koreje, dohodly v červenci v Ankaře, kde se hlavy obou států setkaly na okraj summitu NATO.
Podle Soulu měly podrobnější informace o repatriaci podléhat utajení a sama Ukrajina požádala, aby informace o jejich převozu zůstala neveřejná.
Zelenskyj nicméně 23. září ve svém projevu na Valném shromáždění OSN oznámil, že oba Severokorejci byli převezeni do Jižní Koreje. Podle Soulu tak Kyjev dohodu porušil.
Dohoda nebyla, tvrdí Ukrajinci
Následně nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský představitel obeznámený s případem naopak řekl, že na prezidentské úrovni neexistovala dohoda o utajení, napsal britský list Financial Times.
Ukrajinský představitel pro list dodal, že je „zvláštní očekávat, že bychom mohli věc utajit, když oni o ní celé léto mluvili“.
Samotný páteční příspěvek jihokorejského prezidenta pak přišel po vyjádření ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy, který uvedl, že spor je „diplomatickým nedorozuměním“, na jehož vyřešení jeho resort usilovně pracuje. Jižní Koreu označil za důležitého partnera, citovala ho ve čtvrtek například agentura Reuters.
Snaha zmírnit napětí?
Nezvykle ostrého vyjádření jihokorejského prezidenta si všímají i jihokorejská média. Podle agentury Yonhap News navíc I Če-mjong pouhý den před zveřejněním příspěvku přislíbil, že bude vytrvale hledat způsoby, jak zmírnit vojenské napětí se Severní Koreou.
Obě Koreje se přitom dostaly před pár dny do sporu po výbuchu dvou severokorejských min v demilitarizovaném pásmu (DMZ), které zranily tři jihokorejské vojáky.
Jihokorejská armáda následně oznámila, že výbuch v DMZ představuje „zjevné porušení“ dohody o příměří, která prakticky ukončila korejskou válku z let 1950–1953. KLDR nicméně odpovědnost odmítla.
Financial Times rovněž upozornil na rostoucí obavy z přibližování Soulu k Moskvě. Podle něj nejmenovaní představitelé Kyjeva poukázali konkrétně na červencovou dodávku 30 tisíc tun rafinovaných paliv do Ruska. Jižní Korea také minulý měsíc uskutečnila zkušební plavbu přes arktickou Severní mořskou cestu, která vyžaduje spolupráci Moskvy.
Podle ukrajinských a jihokorejských odhadů Severní Korea od roku 2024 vyslala do Ruska zhruba 14 až 15 tisíc vojáků. Zelenskyj letos koncem září uvedl, že Rusko připravuje nasazení další desítky tisíc, uvedla například agentura Reuters.
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