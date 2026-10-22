„Blížíme se konci války,“ překvapil Putinův muž. Evropa získala novou roli

Ani devátá schůzka amerického vyslance Stevea Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nepřinesla zásadní průlom ohledně ukončení války na Ukrajině. Po hodinách jednání v Petrohradu ovšem zazněla opatrně optimistická slova o možném posunu. Putinův poradce Jurij Ušakov například mluví o ochotě obnovit třístranné rozhovory s Ukrajinou a USA, do jednání se mají zapojit i dvě evropské země.
Muž v hnědém kabátě vychází z terminálu letiště a v ruce drží sluneční brýle. Vedle něj jde s brýlemi na očích jeho hostitel. Vysvětleno: Trumpova speciálního vyslance Stevea Witkoffa vítá na letišti Pulkovo v Petrohradu jeho ruský protějšek Kirill Dmitrijev. Oba spolu nastupují do auta a odjíždějí do Konstantinovského paláce.
Na dalších záběrech, které zveřejnily tiskové agentury, už si Witkoff v třese rukou s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a děkuje mu za přijetí. „Je velice dobré vás vidět,“ říká směrem k ruskému prezidentovi.
Ten reagoval poděkováním. „Rád bych poděkoval vám i prezidentu (Donaldu) Trumpovi za pozornost, kterou věnujete otázkám spojeným s řešením (ukrajinské) krize. Vím, že prezident Trump tomu přikládá zvláštní význam, a to především z humanitárních důvodů,“ řekl na úvod Putin.
Středeční schůzka mezi těmito dvěma muži nakonec podle tiskového mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova trvala asi tři hodiny. Putinův poradce Jurij Ušakov pak její výsledky komentoval tak, že Putin v rozhovoru s Witkoffem vyjádřil ochotu „v principu obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a Spojenými státy o ukončení války koncem listopadu“.
Ušakov také poznamenal , že diskuse by se měla zaměřit na „budování bezpečnostního systému pro Rusko a Ukrajinu“.
Agentura Reuters také cituje nejmenovaného amerického úředníka, který uvedl, že Rusko souhlasilo s návrhem USA uspořádat „třístrannou schůzku s Ukrajinou na technické úrovni“.
Jsme blíže míru?
Později poradce Ušakov v rozhovoru s kremelským novinářem Pavlem Zarubinem (ten je známý tím, že má exkluzivní přístup do Kremlu – pozn. red.) popsal reakci Moskvy na návrhy americké strany, připravené po jednáních s evropskými lídry.
„Američané vycítili určité nuance v chování evropských lídrů, zejména těch, kteří byli přítomni, a zástupců dalších organizací – byli tam i z Evropské komise a NATO – určité nové nuance. Řekli nám o tom, ale my s těmito nuancemi nejsme zcela spokojeni,“ poznamenal Ušakov. Tím narážel na to, že Witkoff den před pobytem ve městě Petra Velikého na břehu Baltského moře absolvoval setkání v Oslu.
Tam se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, norským premiérem Jonasem Gahrem Størem, finským prezidentem Alexanderem Stubbem či zástupci Evropské komise, NATO a takzvané skupiny E4 (sem patří Velká Británie, Francie, Německo a Polsko).
Podle Peskova se novými účastníky vyjednávacího procesu o „ukrajinské krizi“ stanou Norsko a Finsko, a Witkoff podle něj z Petrohradu odcestoval do Osla. „Uvidíme, jak konstruktivní bude jejich příspěvek,“ poznamenal kremelský mluvčí.
Ušakov zároveň poznamenal, že se začal měnit přístup k řešení války. „Alespoň začali přemýšlet a brát řešení této krize vážněji,“ řekl Putinův poradce.
Dodal, že proces urovnání války se blíží ke konci. „Nevím, jak blízko jsme, ale směřujeme tímto směrem,“ reagoval Ušakov na otázku o vyhlídkách na ukončení války.
Opatrně – ale pozitivně – nakonec reagoval i samotný Witkoff. „Ačkoli je před námi ještě mnoho důležité práce, prezident Trump nadále usiluje o ukončení tohoto konfliktu a dosažení komplexního a trvalého míru, který zajistí bezpečnost a prosperitu i pro budoucí generace,“ napsal 69letý vyjednavač v příspěvku na sociální síti X s tím, že jednání byla konstruktivní.
Podle amerického webu Axios mu pak Putin měl říct, že „v zásadě souhlasí“ s obnovením třístranných mírových rozhovorů mezi Ruskem, Ukrajinou a USA.
Evropské vlády si stále více uvědomují, že by brzy mohlo být nutné vybrat zástupce, který bude moct vést přímá jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinského konfliktu. Otázkou však zůstává, kdo by to měl být, napsal ve středu server Politico. Podle serveru je jedním z možných kandidátů nynější prezident Finska Alexander Stubb.
Šokovaní senátoři
Navzdory lehkému optimismu z jednání Witkoff – který se předtím nechvalně proslavil například tím, že na jednání s ruskými diplomatickými elitami jel sám a bez tlumočníka – šokoval svou reakcí na to, že Rusko propustilo Američana Stephena Hubbarda, který byl odsouzen za žoldnéřskou činnost.
Během setkání Witkoff totiž nazval Putina humanistou. „Hodně mluvíte o tom, že prezident Trump je humanista. Vy jste také humanitární,“ řekl americký zvláštní vyslanec.
Toto prohlášení vyvolalo kritiku i mezi republikánskými senátory. Například John Cornyn na síti X napsal: „Ne, Putin je chladnokrevný vrah.“
Jeho kolega Thom Tillis pak Witkoffovi poradil, aby si ve slovníku vyhledal slovo „humanitární“.
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