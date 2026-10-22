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Zahraničí

„Blížíme se konci války,“ překvapil Putinův muž. Evropa získala novou roli

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ani devátá schůzka amerického vyslance Stevea Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nepřinesla zásadní průlom ohledně ukončení války na Ukrajině. Po hodinách jednání v Petrohradu ovšem zazněla opatrně optimistická slova o možném posunu. Putinův poradce Jurij Ušakov například mluví o ochotě obnovit třístranné rozhovory s Ukrajinou a USA, do jednání se mají zapojit i dvě evropské země.

koláž - Zelenskyj, Trump, Putin
Vladimir Putin (na koláži zprava, vedle svých protějšků Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského) podle amerického vyjednavače Steva Witkoffa měl říct, že „v zásadě souhlasí“ s obnovením třístranných mírových rozhovorů mezi Ruskem, Ukrajinou a USA.Foto: Reuters, Aktuálně.cz
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Muž v hnědém kabátě vychází z terminálu letiště a v ruce drží sluneční brýle. Vedle něj jde s brýlemi na očích jeho hostitel. Vysvětleno: Trumpova speciálního vyslance Stevea Witkoffa vítá na letišti Pulkovo v Petrohradu jeho ruský protějšek Kirill Dmitrijev. Oba spolu nastupují do auta a odjíždějí do Konstantinovského paláce.

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Na dalších záběrech, které zveřejnily tiskové agentury, už si Witkoff v třese rukou s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a děkuje mu za přijetí. „Je velice dobré vás vidět,“ říká směrem k ruskému prezidentovi.

Ten reagoval poděkováním. „Rád bych poděkoval vám i prezidentu (Donaldu) Trumpovi za pozornost, kterou věnujete otázkám spojeným s řešením (ukrajinské) krize. Vím, že prezident Trump tomu přikládá zvláštní význam, a to především z humanitárních důvodů,“ řekl na úvod Putin.

Steve Witkoff arrives at Oslo Airport in a private plane from St. Petersburg, in Oslo
US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff arrives in Saint Petersburg
Strelna,,St.,Petersburg,,Russia,,June,12,,2025:,Constantine,Palace,(bolshoy
Norway Russia Ukraine War
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15 fotografií

Středeční schůzka mezi těmito dvěma muži nakonec podle tiskového mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova trvala asi tři hodiny. Putinův poradce Jurij Ušakov pak její výsledky komentoval tak, že Putin v rozhovoru s Witkoffem vyjádřil ochotu „v principu obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a Spojenými státy o ukončení války koncem listopadu“.

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Ušakov také poznamenal , že diskuse by se měla zaměřit na „budování bezpečnostního systému pro Rusko a Ukrajinu“.

Agentura Reuters také cituje nejmenovaného amerického úředníka, který uvedl, že Rusko souhlasilo s návrhem USA uspořádat „třístrannou schůzku s Ukrajinou na technické úrovni“.

Jsme blíže míru?

Později poradce Ušakov v rozhovoru s kremelským novinářem Pavlem Zarubinem (ten je známý tím, že má exkluzivní přístup do Kremlu – pozn. red.) popsal reakci Moskvy na návrhy americké strany, připravené po jednáních s evropskými lídry.

Russia's President Vladimir Putin meets with Vietnam's President To Lam in Moscow
Ruský hlavní ekonomický vyjednavač a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev (vlevo) hovoří s poradcem ruského prezidenta Jurijem Ušakovem (vpravo) během setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s vietnamským prezidentem To Lamem v Kremlu; Moskva 9. září 2026.Foto: Reuters – Maxim Shipenkov

„Američané vycítili určité nuance v chování evropských lídrů, zejména těch, kteří byli přítomni, a zástupců dalších organizací – byli tam i z Evropské komise a NATO – určité nové nuance. Řekli nám o tom, ale my s těmito nuancemi nejsme zcela spokojeni,“ poznamenal Ušakov. Tím narážel na to, že Witkoff den před pobytem ve městě Petra Velikého na břehu Baltského moře absolvoval setkání v Oslu.

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Tam se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, norským premiérem Jonasem Gahrem Størem, finským prezidentem Alexanderem Stubbem či zástupci Evropské komise, NATO a takzvané skupiny E4 (sem patří Velká Británie, Francie, Německo a Polsko).

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Podle Peskova se novými účastníky vyjednávacího procesu o „ukrajinské krizi“ stanou Norsko a Finsko, a Witkoff podle něj z Petrohradu odcestoval do Osla. „Uvidíme, jak konstruktivní bude jejich příspěvek,“ poznamenal kremelský mluvčí.

Ušakov zároveň poznamenal, že se začal měnit přístup k řešení války. „Alespoň začali přemýšlet a brát řešení této krize vážněji,“ řekl Putinův poradce.

Ukraine's Zelenskiy in Norway for talks
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, norský premiér Jonas Gahr Støre a finský prezident Alexander Stubb se účastní tiskové konference v norském Oslu; 20. října 2026.Foto: Reuters – Lise Aserud

Dodal, že proces urovnání války se blíží ke konci. „Nevím, jak blízko jsme, ale směřujeme tímto směrem,“ reagoval Ušakov na otázku o vyhlídkách na ukončení války.

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Opatrně – ale pozitivně – nakonec reagoval i samotný Witkoff. „Ačkoli je před námi ještě mnoho důležité práce, prezident Trump nadále usiluje o ukončení tohoto konfliktu a dosažení komplexního a trvalého míru, který zajistí bezpečnost a prosperitu i pro budoucí generace,“ napsal 69letý vyjednavač v příspěvku na sociální síti X s tím, že jednání byla konstruktivní.

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Podle amerického webu Axios mu pak Putin měl říct, že „v zásadě souhlasí“ s obnovením třístranných mírových rozhovorů mezi Ruskem, Ukrajinou a USA.

Evropské vlády si stále více uvědomují, že by brzy mohlo být nutné vybrat zástupce, který bude moct vést přímá jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinského konfliktu. Otázkou však zůstává, kdo by to měl být, napsal ve středu server Politico. Podle serveru je jedním z možných kandidátů nynější prezident Finska Alexander Stubb.

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Šokovaní senátoři

Navzdory lehkému optimismu z jednání Witkoff – který se předtím nechvalně proslavil například tím, že na jednání s ruskými diplomatickými elitami jel sám a bez tlumočníka – šokoval svou reakcí na to, že Rusko propustilo Američana Stephena Hubbarda, který byl odsouzen za žoldnéřskou činnost.

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Strelna,,St.,Petersburg,,Russia,,June,12,,2025:,Constantine,Palace,(bolshoy
Konstantinův palác, kde se ve středu 21. října 2026 setkali ruský prezident Vladimir Putin a zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jednání se zaměřilo především na možnosti ukončení války na Ukrajině. Ruskou stranu zastupovali také prezidentský poradce Jurij Ušakov a Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic.Foto: Shutterstock

Během setkání Witkoff totiž nazval Putina humanistou. „Hodně mluvíte o tom, že prezident Trump je humanista. Vy jste také humanitární,“ řekl americký zvláštní vyslanec.

Toto prohlášení vyvolalo kritiku i mezi republikánskými senátory. Například John Cornyn na síti X napsal: „Ne, Putin je chladnokrevný vrah.“

Jeho kolega Thom Tillis pak Witkoffovi poradil, aby si ve slovníku vyhledal slovo „humanitární“.

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