Blíží se nový rok, ožívá fenomén bulharské Baby Vangy. Věštkyně katastrof a muslimského dobytí Říma

Příbuzní a blízcí zemřelé bulharské věštkyně Baby Vangy popírají autenticitu některých jejích předpovědí, které se opravdu splnily. Například potopení ruské ponorky Kursk v roce 2000.

Praha - Přelom roku představuje doslova žně pro milovníky konspiračních teorií a katastrofických předpovědí. Populární byly ve své době například takzvaná mayská předpověď konce světa na rok 2012 nebo informace o blížící se planetě Nimiru, která měla zničit život na Zemi.

Poslední roky se v titulcích populárních webů a časopisů opakuje jméno bulharské vědmy Vangelije Gušterovové, známé pod přezdívkou Baba Vanga. Internet a sociální sítě hýří odkazy na to, co Vanga, která zemřela před jedenadvaceti lety, přesně předpověděla.

Zastánci věrohodnosti bulharské věštkyně tvrdí, že ve více než osmdesáti procentech se vždy splnilo to, o čem mluvila. Například havárie v Černobylu v dubnu 1986, potopení ruské jaderné ponorky Kursk v roce 2000 nebo teroristické útoky na New York a Washington z 11. září 2001.

Předpověď bulharské vědmy pro rok 2018 je také zajímavá - údajně ve své době tvrdila, že se právě v tomto roce Čína stane světovou velmocí a lidstvo objeví na Venuši nový zdroj energie.

Kritici "zázračné" bulharské věštkyně ale upozorňují na skutečnost, že je s odstupem let čím dál složitější odlišit, co Vangelija Gušterovová opravdu řekla a co koluje světem jako pozdější výmysly.

Hlavně co nejobecněji

Lidé z jejího okolí například popřeli, že by někdy hovořila o ponorce Kursk. Odmítli také, že by předpověděla začátek třetí světové války na rok 2010. Řada konspirátorů ale za něj považuje začátek tzv. arabského jara, tedy revolucí v arabských zemích, které vedly k pádům režimů a občanským válkám.

S tím souvisí i další údajná věštba bulharské Baby Vangy, že v roce 2016 začnou muslimové válku v Evropě a do roku 2043 ovládnou Řím.

Vanga je někdy označována za balkánského Nostradama, podle francouzského lékaře, který v polovině 16. století prorokoval v budoucnosti katastrofy a války.

Stejně jako Nostradamus ale Vanga vyslovovala natolik obecné formulace, že na ně jde "naroubovat" prakticky jakoukoliv událost.

Budoucí populární vědma ve dvanácti letech oslepla na následky zranění při prudké bouři. Do očí se jí dostal prach a písek. Za komunistické éry nad ní držela ochrannou ruku Ljudmila Živkovová, dcera bulharského autoritářského vůdce Todora Živkova. Často za ní jezdila a považovala se za její přítelkyni a obdivovatelku.

Vesnici Petrič na jihozápadě Bulharska, kde Baba Vanga v roce 1996 zemřela, dodnes ovládá její kult. Z domu, ve kterém žila, je její muzeum. Ve vesnici má věštkyně sochu a nad jejím hrobem vystavěli obyvatelé kostel.

Směrem k budoucnosti byly její věštby plné převratných událostí. Pro rok 2023 předpověděla změnu oběžné dráhy Země, v roce 2100 zase vytvoření umělého Slunce. Ve vodě začnou lidé podle bulharské vědmy žít po roce 2130. V roce 3010 podle ní narazí kometa do Měsíce a kolem letopočtu 3797 život na Zemi definitivně skončí. Lidé ale předtím stihnout utéct do jiných míst vesmíru.

