Rocker Blinken. Ministr zahraničí USA podpořil v Kyjevě Ukrajinu s kytarou v ruce

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý vzkázal Ukrajincům, že za svobodu jejich země i jinde bojují nejen Spojené státy, ale i velká část světa. Prohlášení šéfa americké diplomacie se ale od jiných projevů podpory Kyjevu lišilo tím, že jej učinil na pódiu sklepního baru v ukrajinské metropoli, a to krátce předtím, než si s tamní kapelou zazpíval a zahrál na kytaru.

Ministr zahraničí USA Antony Blinken hraje s místní kapelou 19.99 v kyjevském sklepním baru skladbu Rockin' in the Free World. | Foto: Reuters

Blinken, který tento týden přijel do Kyjeva ujistit tamní vládu o americké podpoře země v době zesíleného tlaku ruských vojsk, se v podniku Barman Dictat připojil ke kapele 19.99. Ta ho pozvala na pódium a představila jako "velkého přítele Ukrajiny". Společně s Blinkenem pak zahrála skladbu Rockin' in the Free World od americko-kanadského písničkáře Neila Younga.

"Ministr zahraničí Blinken se připojil k našemu seznamu celebrit. Haló, prezidente, čekáme na vás," napsala kapela na sociálních sítích s odkazem na amerického prezidenta Joea Bidena.

"Vaši vojáci, vaši občané - hlavně ti na severovýchodě, v Charkově - nesmírně trpí. Musí ale vědět, vy musíte vědět, že Spojené státy jsou s vámi, velká část světa stojí s vámi a bojuje nejen za svobodnou Ukrajinu, ale za svobodný svět," řekl Blinken návštěvníkům baru.

Ministr zahraničí je prvním americkým představitelem, který na Ukrajinu přijel od té doby, co americký Kongres v dubnu po měsících průtahů schválil miliardový balík vojenské pomoci pro Kyjev. Rusko mezitím získalo iniciativu na bojišti, napsala agentura Reuters a připomněla, že vojska Moskvy minulý týden zahájila pozemní ofenzivu a otevřela novou frontu na severu Charkovské oblasti.

