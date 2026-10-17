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Zahraničí

Bleskový zásah nad Černým mořem: Rumunské stíhačky sestřelily dva drony

ČTK
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Dva stroje F-16 rumunského letectva dnes v Černém moři nad výsostnými vodami země sestřelily krátce po sobě dva bezpilotní letouny, uvedlo tamní ministerstvo obrany na webu. O původu dronů se úřady zatím nezmínily.

Romanian Interim Minister of Defence Radu Miruta speaks during MOBEX B-IF-26 exercise
Rumunský ministr obrany Radu Miruta, který informoval o sestřelení dvou dronů na sociální síti Facebook. Foto: REUTERS – Andreea Campeanu
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„Dva drony byly před několika minutami zasaženy a sestřeleny piloty rumunské armády nad Černým mořem, krátce poté, co nelegálně vletěly do našeho vzdušného prostoru,“ uvedl na sociální síti Facebook ministr obrany Radu Miruta. Ani on ale neupřesnil, o jaký typ dronů šlo a čí pravděpodobně byly.

Sestřely se ovšem odehrály na pozadí rostoucího počtu dronových útoků na lodě v Černém moři, které jsou považovány za důsledek války na Ukrajině, doplnila agentura AFP.

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V prohlášení úřadu se píše, že stroje vzlétly v 17:43 (16:43 SELČ) ze základny Borcea poté, co radarové systémy zaznamenaly dva vzdušné cíle pohybující se přibližně 120 kilometrů východně od ukrajinského Hadího ostrova směrem na jihozápad.

Oba byly identifikovány jako drony a v rozmezí čtyř minut sestřeleny 25 kilometrů jihovýchodně a 20 kilometrů východně od pobřežního města Sulina.

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Stroje NATO, jíž je Rumunsko členem, letos v rumunském vzdušném prostoru sestřelily čtyři drony.

Média ve čtvrtek informovala o tom, že v rumunských vodách začal hořet tanker určený k přepravě chemikálií, den poté, co u Suliny hořela jiná loď. Úřady ale požáry zatím přímo nespojily s ruskými drony.

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Incidenty následují po nedávných útocích dronů na nejméně pět nákladních lodí poblíž rumunského a bulharského pobřeží. Při těchto útocích v posledních dnech zemřelo přes 20 námořníků.

Ruské síly v posledních týdnech zintenzivnily své útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu. Také se přihlásily k několika úderům na lodě na moři s odůvodněním, že zasažená plavidla přepravovala do napadené země vojenský materiál.

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