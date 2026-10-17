Bleskový zásah nad Černým mořem: Rumunské stíhačky sestřelily dva drony

Dva stroje F-16 rumunského letectva dnes v Černém moři nad výsostnými vodami země sestřelily krátce po sobě dva bezpilotní letouny, uvedlo tamní ministerstvo obrany na webu. O původu dronů se úřady zatím nezmínily.
„Dva drony byly před několika minutami zasaženy a sestřeleny piloty rumunské armády nad Černým mořem, krátce poté, co nelegálně vletěly do našeho vzdušného prostoru,“ uvedl na sociální síti Facebook ministr obrany Radu Miruta. Ani on ale neupřesnil, o jaký typ dronů šlo a čí pravděpodobně byly.
Sestřely se ovšem odehrály na pozadí rostoucího počtu dronových útoků na lodě v Černém moři, které jsou považovány za důsledek války na Ukrajině, doplnila agentura AFP.
V prohlášení úřadu se píše, že stroje vzlétly v 17:43 (16:43 SELČ) ze základny Borcea poté, co radarové systémy zaznamenaly dva vzdušné cíle pohybující se přibližně 120 kilometrů východně od ukrajinského Hadího ostrova směrem na jihozápad.
Oba byly identifikovány jako drony a v rozmezí čtyř minut sestřeleny 25 kilometrů jihovýchodně a 20 kilometrů východně od pobřežního města Sulina.
Stroje NATO, jíž je Rumunsko členem, letos v rumunském vzdušném prostoru sestřelily čtyři drony.
Média ve čtvrtek informovala o tom, že v rumunských vodách začal hořet tanker určený k přepravě chemikálií, den poté, co u Suliny hořela jiná loď. Úřady ale požáry zatím přímo nespojily s ruskými drony.
Incidenty následují po nedávných útocích dronů na nejméně pět nákladních lodí poblíž rumunského a bulharského pobřeží. Při těchto útocích v posledních dnech zemřelo přes 20 námořníků.
Ruské síly v posledních týdnech zintenzivnily své útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu. Také se přihlásily k několika úderům na lodě na moři s odůvodněním, že zasažená plavidla přepravovala do napadené země vojenský materiál.
Ještě větší debakl, než se čekalo. Začíná Babiš ztrácet půdu pod nohama?
Katastrofa pro hnutí ANO. Do letošních senátních voleb vstupovalo hnutí ANO s obhajobou jednoho senátorského křesla. Premiér Andrej Babiš před volbami avizoval, že má ambici změnit poměry v horní komoře. To se ale nepodařilo, ANO nezískalo žádný mandát, navíc o své jediné obhajované křeslo přišlo. Další zajímavé momenty voleb ve videu výše.
Nechci ho ani vidět, zuřil Trpišovský po excesu Chorého. Parťáka odepsal i Holeš
Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský je zdrcený z chování útočníka Tomáše Chorého, který za vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu dostal v ligovém utkání s Hradcem Králové (0:0) již čtvrtou červenou kartu za poslední dvě sezony.
Souboj českých reprezentantů skončil senzací. Nováček díky trefě Šína zdolal mistra
Matěj Šín vstřelil v nizozemské lize vítězný gól fotbalistů Haagu v utkání proti obhájci titulu PSV Eindhoven, za který chytal brankář Matěj Kovář. Nováček soutěže vyhrál 2:1 a v devátém kole si připsal první tříbodový zisk v sezoně.
Fantastický obrat pro Siniakovou. O jubilejní titul si zahraje zase s jinou parťačkou
Tenistka Kateřina Siniaková bude ve Wu-chanu hrát o 40. titul ve čtyřhře. Světová jednička postoupila do finále s Australankou Storm Hunterovou. Proti Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové zvítězily 5:7, 7:5 a 12:10, přičemž čelily celkem sedmi mečbolům a v závěrečném super tie-breaku prohrávaly už 4:9.