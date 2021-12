Bleskový nápor omikronu: V USA i Evropě startuje další vlna. Jak bude silná, nevíme

Spojené státy a některé evropské země počítají po Novém roce s výrazným nárůstem nakažených omikronem. Právě na USA se ukazuje, že se tato varianta koronaviru šíří podstatně rychleji než předchozí delta, ačkoliv u většiny infikovaných se neprojevuje těžkým průběhem.

Vzhledem k rychlému a rozsáhlému šíření omikronu ale musejí nemocnice i tak počítat s velkou zátěží. "Je naděje, že vlna způsobená omikronem nebude tak tvrdá a smrtící. Nicméně počet nakažených bude tak vysoký, že i když procentuálně méně lidí s touto variantou skončí v nemocnici, bude to pořád dost. Mnoho lidí vážně onemocní," cituje deník Washington Post Marcuse Plesciu z amerického Sdružení státních a oblastních vedoucích pracovníků ve zdravotnictví.

Jen v týdnu od 4. do 11. prosince vzrostl ve Spojených státech počet infikovaných omikronem z 0,4 procenta všech nakažených koronavirem na 2,9 procenta. Nyní už připadá 73 procent všech nových případů na tuto variantu, poprvé objevenou v listopadu v Jihoafrické republice.

Velmi rychlý postup omikronu v regionu názorně ilustruje vývoj v kanadsko-americké hokejové lize NHL. Nejprve se začaly objevovat jednotlivé případy nakažených hráčů na východním pobřeží USA, následně musel kvůli pozitivním testům mnoha hráčů odložit všechny své zápasy klub Calgary Flames a v Montrealu se hrálo bez diváků.

Postupem času se rušily jednotlivé zápasy, tým Boston Bruins dokonce kvůli koronaviru nastoupil do jednoho zápasu, aniž by dal dohromady kompletní čtyři pětky. V neděli se pak vedení NHL rozhodlo soutěž přerušit, pokračovat má až 27. prosince.

Očkujte se třetí dávkou

Od začátku prosince stoupl počet lidí hospitalizovaných s nemocí covid-19 v amerických nemocnicích o 27 procent. V neděli jich bylo 62 tisíc, z toho přibližně 15 tisíc na jednotkách intenzivní péče.

Redakce Aktuálně.cz oslovila Češku Věru Dvořákovou, která žije a pracuje v New Yorku. Potvrdila, že situace v největším americkém městě se zhoršuje.

"Jelikož máme dítě školou povinné, zhoršující se situaci kvůli nástupu omikronu prožíváme nejvíc v této oblasti. V naší škole, kam chodí na 700 dětí do 11 let, bývaly od září maximálně jeden až dva pozitivní případy týdně, takže šla do karantény pouze daná třída a vytrasované kontakty. Chod školy to příliš neovlivnilo. Od minulého týdne začaly případy rapidně narůstat, zavírá se jedna třída za druhou," říká Dvořáková.

"Covidové kontaktní centrum newyorských veřejných škol je tak zahlcené novými reporty, že je nezvládá zpracovávat, a vedení škol je z toho zmatené, protože mu chybí instrukce. Před testovacími centry se najednou už od rána tvoří dlouhé fronty. Manžel se synem stáli v mrazu přes dvě hodiny, než na ně přišla řada," dodává.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vypracovalo několik scénářů "řádění" omikronu na začátek příštího roku: optimistický počítá s tím, že se denně nakazí 190 tisíc lidí, ten nejhorší pracuje s číslem půl milionu infikovaných denně.

Americký prezident Joe Biden apeluje na Američany, aby se očkovali co nejrychleji třetí posilovací dávkou a aby ti, co dosud vakcinaci odmítali, svůj názor přehodnotili. Obě dávky si nechalo dát zhruba 200 milionů z 300 milionů Američanů, třetí dávku má nyní 55 milionů obyvatel USA.

"Newyorčané jsou z celé situace frustrovaní a vzrůstá nervozita - když vidíte, jak strmě najednou stoupla křivka aktivních případů, není se čemu divit. Ale řekla bych, že jejich disciplinovanost v dodržování pravidel se opět utvrdila. I když samozřejmě závisí na tom, v jaké oblasti se pohybujete. Jsem obklopená mnoha českými a česko-americkými rodinami a byla jsem až překvapená, jak všichni dávali očkovat svoje děti starší pěti let hned v prvním týdnu, kdy to bylo povoleno. Také většina mých kolegů v práci už šla na booster, na akcích a v obchodech mají všichni roušky. O zbytku Ameriky mám zprávy pouze zprostředkovaně, ale je mi jasné, že tam bude situace asi dost jiná," řekla Věra Dvořáková.

Omezení v Evropě

Český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jeden z jeho předchůdců Roman Prymula se v ČT shodli, že i v tuzemsku bude omikron dominantní variantou koronaviru v polovině ledna. "Ta další vlna bude asi nejvyšší, ale nemusí znamenat přetečení kapacit nemocnic," uvedl Prymula v DVTV.

Na zhoršení pandemie kvůli omikronu se připravuje i Velká Británie. Premiér Boris Johnson prohlásil, že do Vánoc se žádná proticovidová opatření už přijímat nebudou, ale nevyloučil to po skončení svátků.

Portugalsko mezitím nařídilo uzavřít noční kluby i bary a vláda lidem doporučila pracovat z domova, pokud mohou. Země je přitom evropským premiantem v očkování, alespoň dvě dávky vakcíny má 92,5 procenta dospělých obyvatel. K práci z domova přemlouvá lidi i švédská vláda, která dosud omezovala kvůli pandemii život v zemi jen minimálně. "Chápu, že lidé už jsou unaveni, ale máme tady novou variantu viru, a tedy novou situaci," upozornila premiérka Magdalena Anderssonová.

Německá vláda omezí shromažďování lidí maximálně na deset osob, fotbal se bude hrát bez diváků. Izrael nabízí čtvrtou dávku vakcíny lidem starším šedesáti let. Francie počítá v lednu až se sto tisíci lidmi nakaženými omikronem, prohlásil ve středu ministr zdravotnictví Olivier Veran.

Video: Exministr zdravotnictví Roman Prymula v DVTV o omikronu