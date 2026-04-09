Blesková vlna útoků: Izrael zasáhl více než 100 cílů během pouhých 10 minut

Podle místních úřadů bylo od začátku izraelských leteckých úderů a pozemní invaze minulý měsíc v Libanonu zabito už více než 1700 lidí.
Bejrút zažil jedno z nejtragičtějších rán novodobé historie. Poté, co masivní izraelské nálety zasáhly ve středu libanonskou metropoli, záchranáři ve čtvrtek pokračovali v pátrání po přeživších. Údery přišly jen krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil příměří s Íránem. Izrael ovšem tvrdí, že klid zbraní se netýká bojů s proíránským Hizballáhem v Libanonu.
Křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem, jež vstoupilo v platnost v noci na čtvrtek, čelí první vážné zkoušce. Americký viceprezident J. D. Vance varoval Teherán, že by bylo „hloupé“ od dohody odstoupit poté, co Izrael ve středu podnikl masivní bleskový útok na údajné bojovníky Hizballáhu v Libanonu.
Svět si tak oddechl jen nakrátko, když Donald Trump v pondělí oznámil, že Spojené státy a Írán dosáhly dočasného příměří. Vzbudilo to naději, že se konflikt na Blízkém východě začne uklidňovat.
Krátce poté však Izrael uvedl, že libanonský Hizballáh není součástí dohody o příměří a zahájil rozsáhlé údery po celé zemi. Podle dosavadních informací si útoky vyžádaly téměř 200 mrtvých a na 900 zraněných.
Libanonský zdravotnický systém, už tak silně přetížený, se dostal na hranici kolapsu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí následně pohrozil, že Teherán proto může od příměří odstoupit. „USA si musí vybrat – příměří, nebo pokračování války prostřednictvím Izraele. Nemohou mít obojí,“ uvedl.
Libanon mezitím na čtvrtek vyhlásil národní den smutku. V Bejrútu vyvolaly údery bez varování paniku mezi obyvateli. Podle místních úřadů bylo od začátku izraelských leteckých úderů a pozemní invaze minulý měsíc v Libanonu zabito už více než 1700 lidí. Izrael i Spojené státy zároveň zdůraznily, že dvoutýdenní příměří se netýká Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek prohlásil, že údery budou pokračovat.