Blesková povodeň v Nepálu smetla desítky domů, deset lidí se pohřešuje

Obyvatelé žijící podél řeky Budhi Gandaki v severní části středního Nepálu byli v neděli evakuováni kvůli bleskové povodni, která v oblasti smetla domy a další stavby. Informuje o tom agentura AP, podle níž v tuto chvíli nejsou hlášeny oběti.
Účet Volcaholic na síti X, který monitoruje přírodní katastrofy, s odkazem na místního činitele uvádí, že voda smetla 35 až 40 domů, 150 domů zaplavila a zničila šest mostů. Deset lidí se podle tohoto zdroje pohřešuje. Národní úřad pro snižování dopadů přírodních katastrof a krizové řízení evakuoval vesničany a varoval ostatní, aby se přesunuli do bezpečnějších oblastí.
Příčinu náhlé povodně na toku Budhi Gandaki, který se vlévá do řeky Trišuli a je klíčovou vodní cestou v blízkosti hlavního města Káthmándú, úřady zjišťují.
Videa na sociálních sítích ukazují, jak domy a přístřešky smetá rozvodněná řeka tekoucí mezi vysokými horami. Není jasné, kolik malých vesnic v této horské oblasti bylo postiženo.
Příspěvky na sociálních sítích naznačují, že vládní varování vedlo k evakuaci v Arughatu, městečku ležícím na břehu řeky u dálnice spojující Káthmándú s ostatními částmi země.
Nepál se stále zotavuje z ničivých srpnových povodní podél horské hranice mezi Nepálem a Čínou, při nichž zahynulo více než 1400 lidí a tisíce dalších se pohřešují.
Kancelář nepálského premiéra Balendry Šáha v pondělí oznámila ukončení pátracích a záchranných operací. Úřady se místo toho soustředí na obnovu, včetně opravy silnic a mostů odříznutých povodněmi, a to zejména v odlehlých oblastech, kde poškozená infrastruktura ztěžuje dodávky pomoci.
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