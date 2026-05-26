Blamáž za miliardy. Superzbraň Kremlu se nejspíš zřítila na ruské pozice

Ruské síly o víkendu pravděpodobně neodpálily pouze jednu balistickou raketu Orešnik, ale hned dvě. Zatímco první z nich zasáhla město Bila Cerkva v Kyjevské oblasti, druhá zřejmě selhala a zřítila se do okupované části Doněcké oblasti. Ve své analýze na to v úterý upozornil americký Institut pro studium války (ISW).
Rusko v noci ze soboty na neděli podniklo rozsáhlou odvetu za ukrajinské útoky na svém vlastním území. V jedné z největších kombinovaných vln od začátku války vyslalo na Ukrajinu téměř 600 dronů a na 90 raket. Mezi nimi nechyběla ani hypersonická střela středního doletu Orešnik, která disponuje obrovským ničivým potenciálem a je schopna nést jak konvenční, tak jaderné hlavice.
Šlo teprve o třetí případ, kdy Moskva tuto obávanou zbraň nasadila. Poprvé ji otestovala v listopadu 2024 při úderu na Dnipro, podruhé pak letos v lednu ve Lvově na západě země. O víkendu se ovšem jejím cílem stala zhruba dvoutisícová obec Bila Cerkva, ležící přibližně 80 kilometrů jižně od Kyjeva.
Podle analytiků z ISW však Kreml zřejmě plánoval původně udeřit dvěma takovými raketami. S odkazem na ukrajinské OSINT experty institut upozornil na videozáznamy, které údajně zachycují odpálení druhé rakety tohoto typu. Ta však krátce poté selhala a zřítila se do okupované části Doněcké oblasti.
„Pokud se tyto informace potvrdí, znamenalo by to, že jedna ze čtyř raket Orešnik, které ruské síly dosud ve válce použily, selhala,“ konstatuje ISW.
Drahý výstřel do vlastní nohy
Na záběrech je údajně vidět šest submunic dopadajících na zem v rychlém sledu, což je pro tento typ zbraně typické. Podle jednoho z ukrajinských zdrojů mohla raketa dokonce zasáhnout ruské vojenské pozice poblíž okupované Avdijivky nebo Jasynuvaty, tedy oblasti vzdálené zhruba 40 kilometrů od frontové linie.
Institut rovněž cituje odhady agentury ArmyInform spadající pod ukrajinské ministerstvo obrany. Podle nich víkendový útok přišel Kreml v přepočtu přibližně na 361 milionů dolarů. Samotná raketa Orešnik přitom vyjde zhruba na 50 milionů dolarů. Pokud se tedy potvrdí, že Rusové odpálili i druhý kus, vyšplhaly se celkové náklady až na 411 milionů dolarů, tedy více než 8,5 miliardy korun.
