Von der Leyenová patří před Norimberský tribunál, vzkazuje slovenský politik z Moskvy

Výrok slovenského europoslance za stranu Směr Erika Kaliňáka o Rusku jako spolehlivém partnerovi na východní hranici vyvolal rozhořčení i ve vládních řadách. Ohradili se proti němu prezident i ministr vnitra. Další europoslanec Ficovy strany zase odcestoval do Ruska a velebí ho jako "svobodný svět".

Erik Kaliňák, který je synovcem ministra obrany Roberta Kaliňáka, řekl v rozhovoru pro zpravodajský server interez.sk: "Kdyby Rusko obsadilo celou Ukrajinu, měli bychom konečně spolehlivého souseda (…) Nemuseli bychom kvůli tomu zvyšovat výdaje na obranu," řekl čtyřiatřicetiletý místopředseda strany Směr na dotaz moderátorky, co by se stalo, kdyby se Rusové dostali do Kyjeva a Užhorodu.

Kromě opozice a ukrajinského velvyslanectví v Bratislavě vyjádření kritizoval také prezident Peter Pellegrini. "Nemyslím si, že tento mladý muž, který je v politice velmi krátce, je tak schopný analyzovat situaci ve světě, aby vyprávěl své názory. Snaží se jen zaujmout," uvedl prezident.

Výrok se nelíbí také ministru vnitra Matúšovi Šútaji Eštokovi. "Doba je příliš vážná na to, aby byl v zahraniční politice prostor pro nějaké laciné frajeřiny," řekl ministr. Erik Kaliňák je šéfem sboru poradců slovenského premiéra Roberta Fica, ten ale na jeho slova o "ruském sousedovi" nereagoval.

Další europoslanec Ficovy strany Směr Ľuboš Blaha odcestoval znovu do Ruska, podruhé během čtvrt roku. Tentokrát se setkal se šéfem ruské rozvědky SVR Sergejem Naryškinem. Na sociálních sítích prohlásil, že Rusko vítězí, Západ prohrává a Evropa ztrácí své partnery. "Přijel jsem do svobodného světa," napsal pod svoji fotografii z Moskvy.

"Rusko neustále získává nové a nové přátele a partnery: Čínu, Brazílii, země Afriky a Asie," citovala Blahu ruská státní tisková agentura TASS. Tentokrát ale politik nenatáčel videa o tom, jak jsou obchody v ruské metropoli dobře zásobené. V příspěvku z pátku 7. března na Telegramu napsal, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová patří před nový Norimberský tribunál. Tedy obdobu soudu, který fungoval po druhé světové válce a řešil potrestání představitelů nacistického Německa.

K tvrdým protiukrajinským postojům se přidal po roztržce mezi Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem předseda vládní Slovenské národní strany Andrej Danko. Bratislava by si podle měj měla vzít příklad z Bílého domu a také požadovat, aby se jí pomoc poslaná na Ukrajinu vrátila. Ve videu, které zveřejnil na Facebooku, hovořil o částce 3,5 miliardy eur.

"Ukrajina lhala Evropské unii a Spojeným státům. Využívala válku na to, aby od nich vylákala finance," řekl místopředseda slovenského parlamentu. Moskvu Danko navštívil v rámci poslanecké delegace v lednu a na sociálních sítích obdivoval, jaký výběr másel a sýrů mají Rusové v supermarketech. A že jsou navíc levnější než na Slovensku.

Premiér Robert Fico se vrátil spokojený ze čtvrtečního summitu lídrů zemí Evropské unie v Bruselu. Nevetoval tam pokračování evropské pomoci Ukrajině, návrh blokoval nakonec jen maďarský premiér Viktor Orbán. Fico označil za svůj úspěch deklaraci EU ohledně dodávek plynu na Slovensko přes Ukrajinu. "Evropská rada uznala oprávněnost našich připomínek a obav," řekl premiér.

Ukrajina zastavila proudění ruského plynu přes své území na Slovensko v lednu, což vedlo k ostrým slovním potyčkám mezi Ficem a Zelenským. Na summitu si oba politici podali ruku, ale Fico se ukrajinskému prezidentovi nepodíval do očí.

Video: Andrej Danko v Moskvě