Zahraničí

"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

Martin Sluka Martin Sluka
před 13 minutami
"Na Slovensku už se bude i chodit podle zákona", uvedla televize TA3 k úternímu schválení novely, která stanovuje maximální povolenou rychlost chůze na chodnících na šest kilometrů za hodinu. Bizarní návrh zákona okamžitě rozpoutal lidovou tvořivost a sociální sítě se začaly plnit memy a vtipy.
Montypythonovské ministerstvo švihlé chůze by mělo na Slovensku plné ruce práce. (Foto z loňské recesistické akce Švihlý pochod městem Brnem, inspirované slavnou britskou komediální skupinou.)
Montypythonovské ministerstvo švihlé chůze by mělo na Slovensku plné ruce práce. (Foto z loňské recesistické akce Švihlý pochod městem Brnem, inspirované slavnou britskou komediální skupinou.) | Foto: ČTK / Uhlíř Patrik

S celou řadou vtipů přišla satirická stránka Zomri. Jeden z jejich memů ukazuje scénu z kultovního filmu Forrest Gump, kterému dorazila pokuta za rychlost po jeho běhu napříč Spojenými státy.

Další filmový vtip si půjčuje hlavní postavy z Vykoupení z věznice Shawshank a ukazuje, jak by asi mohly vypadat konverzace mezi vězni po přijetí nového zákona.

Ani slovenský Kaufland, známý svými narážkami na aktuální dění, nezůstal pozadu. V reklamě na kysané zelí upozorňuje, aby si lidé dávali pozor na rychlost běhu na toaletu.

Pozor by si měli dávat i běžci, kterým by policisté mohli kromě občanského průkazu a kartičky pojištěnce vyžádat i "plnou moc na tenisky" a výpis z běžecké aplikace, naznačuje další mem.

Známá podnikatelka Karin Kniez zase sdílela obrázek, který vysvětluje, jak správně upozornit na krádež. Podle memu je účinnější hlásit, že zloděj předběhl okradeného, než že mu něco ukradl.

Reakce na častější kolize na chodnících

Autor novely, poslanec vládní strany Směr - sociální demokracie Ľubomír Vážny, obhajuje zákon jako reakci na stále častější kolize na chodnících. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců a zabránit jejich srážkám například s lidmi na koloběžkách. Šestikilometrový limit má totiž platit pro pěší i pro cyklisty, koloběžkáře či bruslaře.

Omezení rychlosti na slovenských chodnících vstoupí v platnost od začátku příštího roku.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Vichr 200 km/h drtí Kubu. Hurikán Melissa ničí Karibik bez slitování

Vichr 200 km/h drtí Kubu. Hurikán Melissa ničí Karibik bez slitování
12 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Slovensko satira zákon chůze bizarnosti

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě
8:07

Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Aktuálně.cz přibližuje středeční večerní akci Štítu demokracie, který protestuje proti nově tvořené vládní a sněmovní koalici ANO, SPD a Motoristé.
před 13 minutami
"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

"Na Slovensku už se bude i chodit podle zákona." Bizarní návrh zákona okamžitě rozpoutal lidovou tvořivost a sociální sítě se začaly plnit memy.
Aktualizováno před 14 minutami
Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

ŽIVĚ
Rusko zesílilo tlak, chce dobýt klíčovou baštu. Ukrajinci se brání ze všech sil

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Shore uhranul velkolepým návratem. Sparta tak zvládla dohrávku ve Vítkovicích

Shore uhranul velkolepým návratem. Sparta tak zvládla dohrávku ve Vítkovicích

Sparta v 19. kole extraligy zvítězila ve Vítkovicích 4:1 a v tabulce se posunula se shodným bodovým ziskem na osmé místo před dnešního soupeře.
před 1 hodinou
"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

Většina mrtvých byli mladí lidé do 30 let, třetina ženy. "Chybíš nám. Jednoho dne tě tam nahoře navštívíme," píše se v jednom z dopisů na památníku.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a zmocnila se vzácných šperků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Hlavním důvodem vysokých cen je kombinace vysokých distribučních poplatků, daní a nízké úrovně mezd ve srovnání se západní Evropou
Další zprávy