"Pane chodče, občanský průkaz?" Bizarní slovenský zákon rozpoutal lidovou tvořivost

S celou řadou vtipů přišla satirická stránka Zomri. Jeden z jejich memů ukazuje scénu z kultovního filmu Forrest Gump, kterému dorazila pokuta za rychlost po jeho běhu napříč Spojenými státy.
Další filmový vtip si půjčuje hlavní postavy z Vykoupení z věznice Shawshank a ukazuje, jak by asi mohly vypadat konverzace mezi vězni po přijetí nového zákona.
Ani slovenský Kaufland, známý svými narážkami na aktuální dění, nezůstal pozadu. V reklamě na kysané zelí upozorňuje, aby si lidé dávali pozor na rychlost běhu na toaletu.
Pozor by si měli dávat i běžci, kterým by policisté mohli kromě občanského průkazu a kartičky pojištěnce vyžádat i "plnou moc na tenisky" a výpis z běžecké aplikace, naznačuje další mem.
Známá podnikatelka Karin Kniez zase sdílela obrázek, který vysvětluje, jak správně upozornit na krádež. Podle memu je účinnější hlásit, že zloděj předběhl okradeného, než že mu něco ukradl.
Reakce na častější kolize na chodnících
Autor novely, poslanec vládní strany Směr - sociální demokracie Ľubomír Vážny, obhajuje zákon jako reakci na stále častější kolize na chodnících. Cílem je zvýšit bezpečnost chodců a zabránit jejich srážkám například s lidmi na koloběžkách. Šestikilometrový limit má totiž platit pro pěší i pro cyklisty, koloběžkáře či bruslaře.
Omezení rychlosti na slovenských chodnících vstoupí v platnost od začátku příštího roku.