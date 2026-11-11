Bizarní reakce Íránu. Argentinské letectvo a námořnictvo zařadil mezi teroristické organizace

Írán přidal argentinské námořnictvo a letectvo na svůj seznam teroristických organizací. Ve středu to uvedlo íránské ministerstvo zahraničí s tím, že se jedná o reciproční krok.
Prohlášení nezmiňuje argentinské pozemní síly. Buenos Aires letos označilo íránské revoluční gardy (IRGC) za teroristickou organizaci, píše agentura Reuters.
Argentina rozhodnutí v dubnu odůvodnila tím, že gardy podporují libanonské militantní hnutí Hizballáh, které argentinské úřady viní z bombového útoku na židovské centrum v Buenos Aires v roce 1994, při kterém zahynulo 85 lidí a stovky dalších byly zraněny.
IRGC jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 000 příslušníků.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců
V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.
Šance na nápravu nulová. Muž dostal za vraždu taxikářky a pokus o další 25 let
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, dnes uložil olomoucký krajský soud Radku Pavlíkovi výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci.
Párky s menším množstvím masa. Inspekce zachytila v Lidlu hned dva druhy
Párky patří k nejrychlejším večeřím, jaké znáte, a málokdo u nich zkoumá složení. Inspektoři ale v jednom řetězci zachytili hned dva druhy, ve kterých bylo podstatně méně masa, než slibovala etiketa. O které výrobky jde?
Před 25 lety se New York bál dalšího teroru. Zapomenutá tragédie Airbusu si vyžádala 265 životů
Uběhly teprve dva měsíce od tragédie 11. září, když New York zasáhlo další letecké neštěstí. V první chvíli si všichni mysleli, že jde o další teroristický útok, vyšetřování ale prokázalo, že šlo o chybu pilota. Na druhou nejtragičtější leteckou nehodou v dějinách USA se tak nakonec tak trochu zapomnělo.