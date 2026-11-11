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Zahraničí

Bizarní reakce Íránu. Argentinské letectvo a námořnictvo zařadil mezi teroristické organizace

ČTK
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Írán přidal argentinské námořnictvo a letectvo na svůj seznam teroristických organizací. Ve středu to uvedlo íránské ministerstvo zahraničí s tím, že se jedná o reciproční krok.

Íránské revoluční gardy
Íránské revoluční gardy, ilustrační foto.Foto: Reuters
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Prohlášení nezmiňuje argentinské pozemní síly. Buenos Aires letos označilo íránské revoluční gardy (IRGC) za teroristickou organizaci, píše agentura Reuters.

Argentina rozhodnutí v dubnu odůvodnila tím, že gardy podporují libanonské militantní hnutí Hizballáh, které argentinské úřady viní z bombového útoku na židovské centrum v Buenos Aires v roce 1994, při kterém zahynulo 85 lidí a stovky dalších byly zraněny.

IRGC jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Jejich pozemní, vzdušné i námořní síly čítají podle odhadu amerického institutu Council on Foreign Relations zhruba 190 000 příslušníků.

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