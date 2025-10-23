Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru

"Během rozsáhlého cvičení Bundeswehru, německých ozbrojených sil, v jihobavorském městě Erding byl policií postřelen voják," uvedli ve středu podle agentur němečtí úředníci.
Mluvčí operačního velitelství Bundeswehru německým médiím řekl, že k přestřelce mezi vojáky účastnícími se cvičení a policií, kterou přivolali místní obyvatelé, došlo kvůli nedorozumění. "Kvůli chybné interpretaci na místě došlo ke střelbě," uvedla bavorská policie ve svém prohlášení.
Občané ve středu odpoledne policii nahlásili, že bavorským Erdingem asi 40 kilometrů od Mnichova prochází podezřelá osoba - v maskáčovém oblečení a ozbrojená puškou. Když policie na místo dorazila, vojáci podle německého deníku Bild vystřelili proti policistům cvičnou munici v domnění, že se jedná o součást vojenského cvičení. Policisté však palbu opětovali ostrou municí a zasáhli jednoho z vojáků, kterého zranili.
"Později se ukázalo, že osoba nesoucí zbraň byla příslušníkem německých ozbrojených sil, který se na místě nacházel v rámci cvičení," doplňuje policie v prohlášení.
Voják byl mezitím propuštěn z nemocnice, kde byl podle mluvčího a místní policie ošetřen s lehkými zraněními. V rámci cvičení s názvem Marshal Power v současné době provádí Bundeswehr cvičení, do kterého se zapojuje přibližně 500 vojenských policistů a stovky příslušníků z řad policie, hasičů a záchranářů.
Cvičení probíhají na veřejných prostranstvích v dvanácti bavorských městech severně od Mnichova, včetně Erdingu. V současné době také probíhá vyšetřování, jak k incidentu vlastně došlo.