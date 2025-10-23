Zahraničí

Bizarní přestřelka v Německu. Policisté omylem postřelili vojáka Bundeswehru

Maskované ženy ovládly cvičiště. Takto se cepují vojáci Bundeswehru
Příslušnice německé armády ze 6. roty cvičí bojové postupy.
Německá vojákyně s krycím maskováním ze 6. roty Bundeswehru.
Vojáci Bundeswehru při bojové poradě na cvičišti Döberitzer Heide v Německu.
Vojáci 6. roty Bundeswehru při nácviku pěchotních dovedností na základně Döberitzer Heide. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Reuters
Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Bavorská policie v jihoněmeckém Erdingu dostala ve středu oznámení, že se ve městě pohybují ozbrojení muži. Policisté na místo, kde cvičil Bundeswehr, vyrazili, při příjezdu na ně ale podle německého deníku Bild vystřelili příslušníci vojenské policie cvičnou munici. "Běžní" policisté ovšem palbu opětovali ostrými a jednoho z vojáků zranili.

"Během rozsáhlého cvičení Bundeswehru, německých ozbrojených sil, v jihobavorském městě Erding byl policií postřelen voják," uvedli ve středu podle agentur němečtí úředníci.

Obrněné vozidlo Bundeswehru stojí poblíž místa, kde byl během cvičení postřelen vojenský policista. Muž byl s zraněními převezen do nemocnice. Erding, 22. října 2025.
Obrněné vozidlo Bundeswehru stojí poblíž místa, kde byl během cvičení postřelen vojenský policista. Muž byl s zraněními převezen do nemocnice. Erding, 22. října 2025. | Foto: Lars H. / News5 / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia

Mluvčí operačního velitelství Bundeswehru německým médiím řekl, že k přestřelce mezi vojáky účastnícími se cvičení a policií, kterou přivolali místní obyvatelé, došlo kvůli nedorozumění. "Kvůli chybné interpretaci na místě došlo ke střelbě," uvedla bavorská policie ve svém prohlášení.

Občané ve středu odpoledne policii nahlásili, že bavorským Erdingem asi 40 kilometrů od Mnichova prochází podezřelá osoba - v maskáčovém oblečení a ozbrojená puškou. Když policie na místo dorazila, vojáci podle německého deníku Bild vystřelili proti policistům cvičnou munici v domnění, že se jedná o součást vojenského cvičení. Policisté však palbu opětovali ostrou municí a zasáhli jednoho z vojáků, kterého zranili.

"Později se ukázalo, že osoba nesoucí zbraň byla příslušníkem německých ozbrojených sil, který se na místě nacházel v rámci cvičení," doplňuje policie v prohlášení.

Související

Jak sejmout "levné" ruské zabijáky. Ukrajinci jsou mistři triků proti dronům

Ukrajinci se snaží nalézt způsoby, jak likvidovat ruské útočné drony vycházející z typu Šahíd.
0:15

Voják byl mezitím propuštěn z nemocnice, kde byl podle mluvčího a místní policie ošetřen s lehkými zraněními. V rámci cvičení s názvem Marshal Power v současné době provádí Bundeswehr cvičení, do kterého se zapojuje přibližně 500 vojenských policistů a stovky příslušníků z řad policie, hasičů a záchranářů.

Cvičení probíhají na veřejných prostranstvích v dvanácti bavorských městech severně od Mnichova, včetně Erdingu. V současné době také probíhá vyšetřování, jak k incidentu vlastně došlo.

Prohlédnout si 10 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"

Udavačův sen. Maduro chystá aplikaci pro "spolupracující vlastence"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo bundeswehr armáda

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 15 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 15 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 25 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 44 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 45 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 52 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy