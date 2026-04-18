Miliarda dolarů a ruka nejkrásnější ženy v zemi. Šéf ugandské armády vznesl bizarní požadavek

Náčelník ugandských obranných sil se na sítích ozval s bizarními požadavky směrem na Turecko. Chce miliardu dolarů a připojil i nabídku k sňatku.
„Všem Uganďanům doporučuji, aby se vyhnuli cestám do Turecka. Kvůli vaší vlastní bezpečnosti,“ napsal náčelník ugandských obranných sil Muhoozi Kainerugaba, který je zároveň synem tamního prezidenta. V sérii vyjádření, která publikoval na sociálních sítích, ale zašel ještě mnohem dále.
Jádrem problému má být dlouhodobé nasazení ugandských sil v Somálsku, kde bojují proti islamistickým militantům. Kainerugaba před několika dny obvinil Turecko, že profituje z obchodů v Somálsku, zatímco zde bojují ugandské síly, které se v zemi snaží udržet stabilitu.
Od Turecka tak armádní velitel požaduje miliardu dolarů jako „bezpečnostní dividendu“. „Pro Turecko je to opravdu jednoduchá dohoda... Buď nám zaplatí, nebo jim tady zavřu ambasádu. Mohou to oplatit a zavřít i naši ambasádu v Turecku. Žádný problém,“ uvedl významný ugandský představitel. K požadavku na miliardu dolarů pak připojil i žádost „o nejkrásnější ženu v Turecku“, kterou si chce vzít za ženu.
Šéf ozbrojených sil dále mimo jiné uvedl, že vztahy mezi Ugandou a Tureckem jsou podle něj vážné a jeho slova by neměla být brána pouze jako drama na sociálních sítích. Pokud jeho požadavky nebudou splněny, plánuje prý Uganda do 30 dnů přerušit diplomatické styky s Tureckem a uzavře jeho ambasádu v hlavním městě Kampale. „Kdo potřebuje přítele, který vás neustále bodá do zad?“ nadhodil pak řečnickou otázku v dalším z příspěvků.
Ve stejném twitterovém vlákně pak vyjádřil například podporu Izraeli. „Jsem připraven nasadit do Izraele 100 tisíc ugandských vojáků pod mým velením, aby chránili Svatou zemi – zemi Ježíše Krista, našeho Boha,“ uvedl.
Ostatně žádost o ruku „nejkrásnější ženy Turecka“ není první Kainerugabovo sexistické vyjádření. Už dříve tak například nabídl sto krav za ruku italské premiérky Giorgie Meloniové.
Jak uvádí server India Today, turečtí ani somálští představitelé zatím na nedávná prohlášení Uganďana nereagovali. Ugandské úřady také neobjasnily, zda tato vyjádření jsou oficiální postoj země, nebo osobní názory generála.
