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Zahraničí

Bitky, mešita i znásilnění. Policie stěhuje tisíce migrantů z pláže v Ceutě

Bezpečnostní síly v Ceutě zahájily rozsáhlou operaci s cílem vyklidit pláž Trampolín.

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Kdo vydržel, ten se dočkal. Na 4000 migrantů, kteří vydrželi v Ceutě po masivním průniku 30. července, začaly úřady ve čtvrtek přesouvat z improvizovaných přístřešků na pláži del Trampolín do nových zařízení uvolněných španělskou vládou. Tam budou čekat na zpracování svých žádostí o azyl.

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K akci došlo po masivní bitce, která na pláži propukla mezi migranty z Maroka a subsaharské Afriky. Policie musela dav rozehnat a obě komunity fyzicky oddělit.

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Migranti si na pláži postavili provizorní chýše, často z velkých palmových listů, které jsou pro Ceutu typické. Na pláži vyrostla dokonce i provizorní mešita a objevily se improvizované obchody a služby (například holičství). Červený kříž a další neziskové organizace na místě každý den distribuovaly potraviny a vodu.

Spain expands migrant facilities in Ceuta as shelters exceed capacity
Migrant si připravuje jídlo u provizorních přístřešků na pláži v Ceutě.Foto: Reuters

Nyní vláda vybudovala modulární kontejnerová a stanová městečka v prázdných průmyslových a vojenských objektech. Zatím je připraveno 1800 lůžek, ale kapacita se má postupně navyšovat. Přesun do těchto zařízení probíhá na dobrovolném základě. Zástupci úřadů a nevládních organizací na pláži prováděli jíž několik dní osvětu, aby přesun proběhl bez problémů.

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Asi 500 nezletilých dívek plánuje vláda v horizontu jednoho až dvou měsíců přesunout na španělskou pevninu. Důvodem je jejich ochrana před sexuálním násilím.

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Podle oficiálních údajů vyšetřuje policie již nejméně 13 případů závažných sexuálních napadení s celkem 14 oběťmi. Celkem 12 z těchto obětí tvoří mladé marocké dívky a ženy, přičemž mezi nejzávažnější případy patří znásilnění nezletilé dívky nucené k prodeji drog nebo útok na handicapovanou ženu.

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Celkem vstoupilo do Španělska ilegálně více než 2000 nezletilých bez doprovodu. Zatímco občané Maroka bývají v rámci bilaterálních dohod mezi Španělskem a Marokem urychleně vraceni zpět přes hranici, návrat nezletilých vyžaduje zdlouhavé právní procesy.

Spain prepares to expand migrant facilities in Ceuta as shelters exceed capacity
Mladý migrant stříhá vlasy svému vrstevníkovi v ulicích Ceuty.Foto: Reuters

Policie mezitím vyšetřuje i marocké kapitány rychlých člunů, kteří pašují migranty z Ceuty přes gibraltarský průliv do pevninského Španělska. Podařilo se jim dostat do Evropy desítky čerstvých migrantů.

Nesahej na telefon! Migranti mizí, část vzdoruje, Ceuta spílá vládě. Drama očima reportérky Aktuálně.cz

„Policisté nenávidí muslimy, i nás španělské muslimy. Drží s fašisty a neonacisty, kteří sem táhnou a útočí na Maury,“ říká jedna z místních z Ceuty. | Video: Veronika Rodriguez
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