Bitky, mešita i znásilnění. Policie stěhuje tisíce migrantů z pláže v Ceutě

Kdo vydržel, ten se dočkal. Na 4000 migrantů, kteří vydrželi v Ceutě po masivním průniku 30. července, začaly úřady ve čtvrtek přesouvat z improvizovaných přístřešků na pláži del Trampolín do nových zařízení uvolněných španělskou vládou. Tam budou čekat na zpracování svých žádostí o azyl.
K akci došlo po masivní bitce, která na pláži propukla mezi migranty z Maroka a subsaharské Afriky. Policie musela dav rozehnat a obě komunity fyzicky oddělit.
Migranti si na pláži postavili provizorní chýše, často z velkých palmových listů, které jsou pro Ceutu typické. Na pláži vyrostla dokonce i provizorní mešita a objevily se improvizované obchody a služby (například holičství). Červený kříž a další neziskové organizace na místě každý den distribuovaly potraviny a vodu.
Nyní vláda vybudovala modulární kontejnerová a stanová městečka v prázdných průmyslových a vojenských objektech. Zatím je připraveno 1800 lůžek, ale kapacita se má postupně navyšovat. Přesun do těchto zařízení probíhá na dobrovolném základě. Zástupci úřadů a nevládních organizací na pláži prováděli jíž několik dní osvětu, aby přesun proběhl bez problémů.
Asi 500 nezletilých dívek plánuje vláda v horizontu jednoho až dvou měsíců přesunout na španělskou pevninu. Důvodem je jejich ochrana před sexuálním násilím.
Podle oficiálních údajů vyšetřuje policie již nejméně 13 případů závažných sexuálních napadení s celkem 14 oběťmi. Celkem 12 z těchto obětí tvoří mladé marocké dívky a ženy, přičemž mezi nejzávažnější případy patří znásilnění nezletilé dívky nucené k prodeji drog nebo útok na handicapovanou ženu.
Celkem vstoupilo do Španělska ilegálně více než 2000 nezletilých bez doprovodu. Zatímco občané Maroka bývají v rámci bilaterálních dohod mezi Španělskem a Marokem urychleně vraceni zpět přes hranici, návrat nezletilých vyžaduje zdlouhavé právní procesy.
Policie mezitím vyšetřuje i marocké kapitány rychlých člunů, kteří pašují migranty z Ceuty přes gibraltarský průliv do pevninského Španělska. Podařilo se jim dostat do Evropy desítky čerstvých migrantů.