12. 4. Julius
„Bílý král“ fingoval smrt. Teď chce změnit Rusko, zmínil i Hitlera

Jaroslav Synčák

Denis Kapustin, přezdívaný White Rex (Bílý král), od roku 2022 válčí s Putinem na ukrajinské straně fronty. Několik zahraničních médií tohoto Rusa označilo za jednoho z nejvýznamnějších neonacistů, od roku 2019 dokonce nesmí do Evropské unie a v Rusku byl v nepřítomnosti odsouzen k doživotnímu vězení za terorismus. Ruský novinář Jurij Duď s ním před několika dny zveřejnil rozhovor.

Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru na Ukrajině, údajně padl v noci na 29. prosince 2025. Posléze se ovšem ukázalo, že jeho smrt byla fingovaná.
Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru na Ukrajině, údajně padl v noci na 29. prosince 2025. Posléze se ovšem ukázalo, že jeho smrt byla fingovaná.
Na konci prosince se objevila zpráva, že zemřel Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru – tedy Rusů, kteří se hlavně z etnických důvodů rozhodli bojovat proti režimu prezidenta Vladimira Putina – a to ve válce na straně Ukrajiny. Leonid Volkov, bývalý spolupracovník zemřelého ruského opozičníka Alexeje Navalného, oznámenou Kapustinovu smrt komentoval s tím, že šlo o nacistu a oslavil „denacifikaci“.

Jenže Kapustin žije. Nyní se po delší době ukázal na veřejnosti prostřednictvím video rozhovoru, který trval téměř pět hodin. V něm se rozpovídal o mnohém.

Například o tom, že muž, kterého média označují za hlavního neonacistu Evropy, má židovské předky. Jeho dědeček z matčiny strany byl Žid jménem Jefim Aronovič Karpmanskij. Sám Kapustin se ovšem považuje za Rusa.

Vyjádřil se také například k bývalému německému diktátorovi. „Mám extrémně negativní názor na Adolfa Hitlera coby vraha milionů,“ prohlásil Kapustin. Ovšem s tím, že pozitivně hodnotí jeho roli v německých dějinách a podařilo se mu obnovit v zemi pořádek, doslova ji „vytáhnout ze dna“.

„Myslím, že každý Němec, bez ohledu na své politické názory – ať už národní demokrat, nebo dokonce komunista – byl upřímně potěšen Hitlerovým nástupem k moci a proměnou zničeného, poníženého Německa v prosperující, vyspělou a moderní zemi,“ řekl Kapustin.

Ukrajinci předstírali smrt Denise Kapustina, aby přechytračili Rusy. Na videu z přelomu roku to oznámil Kirillo Budanov. | Video: X/JPLindsley

Kdo platí Ruský dobrovolnický sbor?

Z veřejně dostupných zdrojů není jasné, jak je přesně Ruský dobrovolnický sbor financovaný ani kolik členů přesně má. Kapustin ale popsal, jak je to s platem. Člověk umístěný přímo na linii kontaktu dostává přibližně 100 tisíc hřiven (asi 2500 dolarů či 50 tisíc korun) měsíčně. Běžný plat je přibližně tisíc dolarů, podle Kapustina se jedná především o platby od ministerstva obrany.

„Bojový plat závisí na tom, co děláte a kde jste umístěni. Existuje odstupňování 100/50/30. Celkem můžete obdržet 3000 až 3500 dolarů,“ tvrdí Kapustin. On sám prý žije ze svého platu kolem 2500 až 3000 dolarů a z výnosů své neonacistické značky White Rex.

Zabíjení civilistů v Rusku

Kapustin odmítl zprávu, že během útoků a výjezdů do ruské Brjanské oblasti v březnu 2023 příslušníci „jeho“ sboru zranili desetileté dítě, a označil ji za lež. „Dva lidé byli zabiti. Auta jela příliš rychle. Zablokovali jsme silnici… Bylo zřejmé, že se nezastaví, a museli jsme zahájit palbu. Tohle je válka a bohužel je nemožné předvídat takové scénáře,“ popsal zmíněnou tragédii.

Z vojenského hlediska Kapustin vysvětluje výjezdy do Brjanské a Belgorodské oblasti jako způsob, jak demonstrovat, že protiputinovský odpor existuje, je ozbrojený a je stále ve hře. „Dosáhli jsme neuvěřitelného nárůstu pozornosti a následně i darů a především dobrovolníků,“ pochvaloval si.

Ruský dobrovolnický sbor u Kupjansku čistí lesopark ovládaný ruskými jednotkami
Ruský dobrovolnický sbor u Kupjansku čistí lesopark ovládaný ruskými jednotkami. Archivní fotografie.

Práva LGBT komunity a feminismus

Kapustin důsledně vystupuje proti právům LGBT a feministickým myšlenkám. „O jaké rovnosti mluvíme, když muži jdou do války a ženy se mohou volně pohybovat, kam se jim zlíbí? Například když muži pracují v nebezpečných profesích, zatímco ženy jsou od nich osvobozeny?“ míní.

Podle něj se moderní feministky snaží vnutit společnosti nové standardy krásy, dělají z toho politický akt a tvrdí, že žena je krásná i s neoholeným podpažím a nadváhou. „No, já si prostě myslím, že je to esteticky neatraktivní. A když lidé požadují privilegia spíše než práva, přinejmenším na sebe neustále strhávají pozornost,“ soudí Kapustin.

Podle něj je „tahání státu do ložnice“ špatné a LGBT lidé záměrně politizují svou sexuální orientaci a preference.

O zákazu vstupu do EU

Podle Kapustina mu byl vstup do Evropské unie zakázán v roce 2019 poté, co o něm vyšel článek v časopise Der Spiegel. „Je důležité si uvědomit, že jsem se v Evropské unii nedopustil jediného trestného činu. Správní delikty nemají za následek odebrání povolení k pobytu ani desetiletý zákaz vstupu do schengenského prostoru. A nejvtipnější je, že to podtrhuje skutečnost, že jsem byl nucen opustit Evropskou unii pouze kvůli svému politickému postoji,“ komentuje.

Německo mu podle něj naznačilo, že představuje hrozbu pro demokratický systém a demokratické hodnoty země. Což podle Kapustinova názoru souvisí s jeho politickými názory a aktivismem.

Russia Ukraine War
Denis Kapustin, velitel ruského dobrovolnického sboru, vzdává poslední hold svému spolubojovníkovi Daniilu Maznikovi během rozloučení v Kyjevě 10. června 2023.

„Vedl bych stranu“

V budoucím Rusku se Kapustin vidí především jako velitel a zakladatel dobrovolnického sboru. „Další věc je, že v tu chvíli by Ruský dobrovolnický sbor měl být méně vojenskou a více politickou organizací,“ zamýšlí se.

„Vedl bych stranu – ať už se jmenuje jakkoli, třeba ‚Pořádek a spravedlnost‘ – a účastnil bych se normálního, srozumitelného, transparentního politického boje bez politických atentátů, a co já vím, ‚nováčků‘, ‚staromilů‘ a tak dále.“ Kapustin také prohlašuje, že by rád Rusko (nebo alespoň jeho část) změnil k lepšímu.

Kapustin se přestěhoval do Kyjeva v roce 2017, na počátku ruské invaze v roce 2022 založil Ruský dobrovolnický sbor. Ten se proslavil zmíněnými „výjezdy“ na ruské území nebo například tím, že ruské válečné zajatce zpovídají a dělají s nimi rozhovory. Tak se ostatně veřejnost dozvěděla o zajatém Čechovi Jakubu Jurčagovi, o jehož příběhu web Aktuálně.cz informoval.

Podle manifestu sboru má být jeho cílem svrhnout Vladimira Putina, vytvořit etnický ruský stát bez imperiálních ambicí a zaměřit se na blaho etnických Rusů.

Hungary Election

Maďarské volby v napjaté atmosféře. Odvolily dvě třetiny lidí, čeká se rekordní účast

Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v "nejdůležitějších evropských volbách roku". Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.

ŽIVĚ Írán vydírá celý svět, řekl Trump. Spojené státy zahájí blokádu Hormuzu

ŽIVĚ Írán vydírá celý svět, řekl Trump. Spojené státy zahájí blokádu Hormuzu

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou zaplatily Íránu poplatek. Teherán šéf Bílého domu zároveň obvinil z vydírání celého světa a uvedl, že se Írán odmítl vzdát svých jaderných ambicí.

Liberci rychlý gól nestačil, v deseti z Karviné utrpěl porážku

Liberci rychlý gól nestačil, v deseti z Karviné utrpěl porážku

Fotbalisté Karviné otočili zápas 29. kola první ligy s Libercem a v přesilovce zvítězili 3:1. Hosty poslal ve čtvrté minutě do vedení Raimonds Krollis, ale vzápětí srovnal Kahuan Vinícius. V 61. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Toumani Diakité a početní převahu zužitkovali střídající Aboubacar Traoré a Pavel Kačor.

Dvanáct vyvolených na Měsíci. Kdo jsou muži z programu Apollo, které chce Artemis II následovat?

Dvanáct vyvolených na Měsíci. Kdo jsou muži z programu Apollo, které chce Artemis II následovat?

Byli to průkopníci, jejichž stopy v měsíčním prachu zůstaly. Jen 12 astronautů NASA dostalo šanci vstoupit na povrch Měsíce. Od roku 1972 se tam nikdo nevrátil, ale nynější úspěch mise Artemis II a dravé ambice Číny či Indie závod o Měsíc po půl století znovu vyostřují. Připomeňte si muže, kteří jako poslední kráčeli jiným světem, a jaké příběhy si odtud přivezli?

