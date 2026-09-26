Trumpova válka s médii trvá. CNN nesmí na palubu Air Force One

Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během sobotní cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentura AP. Bílý dům podle ní oznámením z noci na sobotu naznačil další restrikce vůči části médií po zrušení některých akreditací do sídla prezidenta minulý pátek.
CNN patří do elitní skupiny pěti amerických zpravodajských televizí, jejichž zástupci se střídají v novinářském doprovodu na cestách amerického prezidenta a sdílejí informace a pořízené záběry s ostatními médii.
Podle pokynů Bílého domu byla CNN pro prezidentovu cestu do Knoxville ve státě Tennessee nahrazena konzervativní stanicí Real America’s Voice. Trump se v sobotu má zúčastnit zápasu univerzitního amerického fotbalu, píše AP.
Trump minulý pátek zrušil akreditace CNN, MS NOW i serveru Politico do Bílého domu, což zdůvodnil tím, že tato média o něm i o jeho vládě podle něj lžou.
Ve čtvrtek stanice CNN a MS NOW i server Politico uvedly, že jim byl opět povolen přístup do Bílého domu, když federální soud nařídil Trumpovi obnovit těmto médiím akreditace. Verdikt platí 14 dní, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá. Soudcův dočasný příkaz se však výslovně nezmiňoval o letounu Air Force One, píše AP.
Vyloučená média tvrdí, že odebrání akreditací bylo v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který garantuje mimo jiné svobodu tisku.
Během pátku byl obnoven takzvaný televizní pool v Bílém domě, tedy přenos událostí týkajících se Trumpovy administrativy. Předtím televizní pool, jehož součástí jsou spolu se CNN i stanice NBC, ABC, CBS a Fox News, přestal ze solidarity k vyloučeným médiím pořizovat a přenášet záběry z Bílého domu.
Místo vyhrazené pro CNN v Air Force One bylo dlouhodobě určeno pro člena poolu amerických televizních stanic. Real America’s Voice součástí této skupiny není.
Trump se během svého druhého funkčního období stále častěji zaměřuje na média, jejichž zpravodajství ho dráždí, a proti některým z nich podniká administrativní či právní kroky, poznamenala AP. Začátkem loňského roku Trump vykázal reportéry této tiskové agentury z akcí v Bílém domě, protože nerespektovala jeho prezidentský výnos měnící název Mexického zálivu na Americký záliv. Podle redakčních zásad AP se nový název uznává pouze tehdy, je-li to relevantní.
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