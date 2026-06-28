Přeskočit na obsah
Benative
28. 6. Lubomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Bílý dům ukázal podobu pasu k výročí nezávislosti s vyobrazením Trumpa

ČTK

Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsala o víkendu média. Samotný Trump si vydání pasu na své síti Truth Social pochvaloval.

U.S. President Trump attends a rally to kick off the 'Great American State Fair' in Washington
U.S. President Donald Trump speaks at a rally to kick off the Great American State Fair in celebration of the 250th anniversary of U.S. independence on the National Mall in Washington, D.C., U.S., June 24, 2026. REUTERS/Evan VucciFoto: REUTERS – Evan Vucci
Reklama

Na jedné ze dvou stran, které budou tematicky upravené k 250. výročí nezávislosti USA, je zobrazen právě současný americký prezident. V pozadí je text deklarace nezávislosti a v dolní části stránky pak Trumpův podpis.

Podle deníku The New York Times americké úřady vydají na 40 tisíc takto speciálně upravených pasů. Dostupné tak budou do vyčerpání zásob. Pas ze speciální edice dostanou Američané, kteří si o doklad zažádají na přepážce, naopak nebude dostupný při on-line podání žádosti.

Spojování Trumpova jména s 250. výročím nezávislosti, které Spojené státy oslaví letos 4. července, kritizují opoziční demokraté. Podle nich se jedná o způsoby vhodné spíše pro monarchii než republiku, kterou jsou Spojené státy.

Kritiku vyvolala také speciální edice zlatých mincí k 250. výročí nezávislosti, na kterých je rovněž vyražený současný prezident, který po sobě nechal v minulosti pojmenovat firmy či budovy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama