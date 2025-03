Bílý dům bere Putinovy podmínky s povzdechem, Ukrajina s nevolí

Klid zbraní na Ukrajině se kouskuje. V saúdskoarabském Rijádu předjednali Rusové, Američané a Ukrajinci zastavení bojů v Černém moři a útoků proti objektům energetické infrastruktury. Nejen to probírá nejnovější díl podcastu Kaviárové tousty.

To by to ale nebyl Vladimir Putin, aby nediktoval své podmínky. Bílý dům je bere s povzdechem. Ukrajina s velkou nevolí. Rusko totiž fakticky požaduje zahájit demontáž sankcí. Těžit z toho může i spojenec Moskvy, nedávno inaugurovaný běloruský diktátor Alexandr Lukašenko.

Mezitím se na pevnině stále bojuje. Ukrajinské síly se z ruské Kurské oblasti takřka stáhly, menší ofenzivu přes ruskou hranici zahájily v Bělgorodské oblasti.

V novém dílu podcastu Kaviárové tousty hovořili novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská s Janem Kofroňem, politickým geografem a expertem na válečné konflikty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, o příměří na Ukrajině, významu Černého moře pro Rusko, dronech, a také ukrajinském průniku na ruské území.