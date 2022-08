Bili mě, pak hrozili zastřelením. Ukrajinský novinář popisuje, jak ho zatkli Rusové

Bití, vyhrožování zastřelením a psychický nátlak. Ruští okupanti zatkli známého třiačtyřicetiletého ukrajinského novináře Oleha Baturina z města Kachovka v Chersonské oblasti hned v prvních dnech invaze. V rozhovoru pro Aktálně.cz popisuje začátek války, své uvěznění a také to, jak vidí budoucnost bojů na jihu Ukrajiny.

Jak pro vás začala invaze? Jak a kdy přišli Rusové do vašeho města Kachovka v Chersonské oblasti?

V pět hodin ráno 24. února mě vzbudily silné výbuchy. Sledovali jsme sociální sítě a bylo nám jasné, že začala válka. Kolem devátého hodiny jsme se dozvěděli, že ty exploze byly třináct kilometrů od našeho domu. Rusové bombardovali stanoviště protiletecké obrany v sousedním městě Nova Kachovka. Úplně ho zničili.

Ráno jsme pak slyšeli o dlouhých ruských kolonách projíždějících Chersonskou oblastí. Měli jsme zprávy z různých míst, všude lidé hlásili dlouhé kolony ruské vojenské techniky. Ještě ten den Rusové obsadili vodní elektrárnu v Nové Kachovce a ve městě Tavrijsk Severokrymský kanál, kterým se přivádí voda z řeky Dněpr na Krym. Už kolem poledne jsme byli v Kachovce obklíčeni ze všech stran, vlastně celá Chersonská oblast na levém břehu Dněpru.

Rozhodli jsme se, že se nepokusíme odjet, v tu chvíli už to ani nebylo možné. Nebylo jasné, kam se vůbec dá dostat a co je ještě pod kontrolou Ukrajiny. Neznali jsme situaci v Mykolajivu nebo Oděse, nevěděli jsme, jestli je tam ještě bezpečno. Ale rozhodli jsme se pro každý případ co nejrychleji jet k čerpací stanici a vzít plnou nádrž benzinu, protože nám bylo jasné, že to v následujících dnech bude problém. Rusové v prvních dnech okupace obsadili Novou Kachovku a Tavrijsk. Do Kachovky, kde jsem žil, v prvních dnech nevstoupili. Přišli až osmého března.

Následovalo vaše zatčení. To probíhalo jak?

12. března v pět odpoledne mě obstoupili na autobusové zastávce a zatkli. Rusové mě převezli do Nové Kachovky a ještě ten večer poprvé vyslýchali. To se pak opakovalo dalších osm dní.

Bili vás?

První večer ano, ten byl těžký. Bili mě a sprostě uráželi. Pak mě převezli do Chersonu, kde bití a fyzické týrání ustalo, ale snažili se mě zlomit psychicky. Vyhrožovali, že mě zabijí, že mě odvezou někam na pole a zastřelí. Neměl jsem důvod jim nevěřit. Mohli se mnou udělat, co chtěli. Záměrně mě nechávali v nejistotě. Osobně je pro mě těžké říci, co bylo horší - zda fyzické násilí, nebo psychický teror. Po bití nebo mučení vás bolí část těla, při psychickém nátlaku jste v neustálém stresu. Dostával jsem málo jídla a vody, nemohl jsem se umýt nebo převléct.

Pak vás ale Rusové propustili. Zdůvodnili vám to nějak?

Přesně mi to neřekli. Ale podle mého názoru mě chtěli zatčením hlavně zastrašit a zkusit, jestli bych jim nemohl jít na ruku. S lidmi, které zatkli později po mně, už natáčeli propagandistická videa. Se mnou ještě neměli jasno, co chtějí dělat, a patrně je v tu chvíli někteří lidé zajímali víc. Ale řekli mi, abych zůstal doma a čekal na další instrukce. Když jsme odjel z okupované oblasti na území pod kontrolou Ukrajiny, dozvěděl jsem se, že na mě vydali zatykač.

Měli Rusové seznamy lidí, které chtěli zatknout?

Ze začátku a v době, kdy zatkli mě, myslím takové seznamy ještě neměli. Spíš měli vágní instrukce pozatýkat ty, kteří se jim zdáli nebezpeční nebo podezřelí. Ale věděli třeba, kde v kterých místech žijí bývalí armádní důstojníci. Až ke konci března měli seznamy politických činitelů, členů teritoriální domobrany a dalších důležitých lidí. V Kachovce Rusům padly do rukou údaje o všech obyvatelích, když obsadili budovu městské rady a sídlo starosty.

V poslední době přibývá zpráv, že v okupované Chersonské oblasti provádějí ukrajinští partyzáni záškodnické akce. Máte podrobné zprávy, jaká je tam situace?

Ano, jsou tam partyzáni, kteří útočí na ruské vojáky a místní kolaboranty. Ale co je podstatné: okupanti nemají podporu mezi lidmi. Naprostá a jasná většina obyvatel Chersonské oblasti chce žít na Ukrajině, odmítá ruskou okupaci a tvrzení, že je Rusové přišli osvobodit.

Na začátku okupace jste mohli vidět, jak lidé demonstrují v ulicích, což ale později ustalo, protože to bylo příliš nebezpečné. Okupační správa ale nemá žádnou podporu. Lidé se snaží pomáhat, jak mohou, například informují ukrajinskou armádu o postavení ruských vojáků.

Rusové hned v prvních hodinách okupace obsadili vodní elektrárnu v Nové Kachovce. Je tedy jejich hlavním důvodem okupace Chersonské oblasti zajištění vody pro anektovaný Krym?

Chersonskou oblast potřebují z několika důvodů: jako zdroj vody pro Krym, dále je to pak úrodná zemědělská půda pro obilí, ovoce a zeleninu. A také pro Rusy představuje součást pozemního spojení, které chtěli původně udělat z Donbasu přes Mykolajiv a Oděsu až do Podněstří a podél celého Černého moře.

Takové byly původní ruské maximalistické cíle, ale když zjistili, že to nebude tak snadné a že Ukrajina bude klást odpor, tak si ponechali jen ty cíle, které jsou pro ně opravdu nejdůležitější. Skutečně si myslím, že voda pro Krym mezi ně patří. Proto očekávám, že v Chersonské oblasti na levém břehu Dněpru se Rusové budou tvrdě bránit a snažit se tohle území držet, dokud to půjde.

