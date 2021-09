Nebrali nás vážně, byly jsme děti. Gymnastky vypovídaly o roli FBI v případu pedofila

Několik let je zneužíval týmový lékař, byly tehdy ještě děti. Když se dívky rozhodly popsat, co se v americké gymnastice děje, nebrali je vážně. FBI o Larrym Nassarovi věděla více než rok, než zakročila. Za tu dobu zneužil dalších 70 až 120 dětí. "Ptali se mě, jestli mi to, že mi strkal prsty do vagíny, někdy pomohlo," vzpomínala nyní před Senátem USA bývalá olympionička.

Bývalá gymnastka McKayla Maroneyová, olympijská vítězka z letních olympijských her v Londýně v roce 2012, vypovídala před senátory velmi emotivně. Dnes 25letá sportovkyně mluvila s vyšetřovateli z FBI několik hodin po telefonu už v roce 2015. Přesto, že ji vzpomínky na zneužívání velmi traumatizovaly. "Řekla jsem jim, že jsem poprvé potkala Larryho Nassara na sportovním táboře v Texasu, když mi bylo 13 let. Řekla jsem jim, že první věc, kterou mi Larry Nassar pověděl, bylo, abych se převlékla do šortek bez spodního prádla, protože pak pro něj bude jednodušší na mně 'pracovat'. A během pár minut měl prsty v mé vagíně," popsala Maroneyová. McKayla Maroneyová | Foto: Saul Loeb, Reuters Vyšetřovatelé z FBI se jí následně ptali, jestli jí někdy strkal prsty i do řitního otvoru, což popřela. Ptali se, jestli používal rukavice. Podle Maroneyové ne. Ptali se, zda jí jeho zacházení někdy pomohlo. Odpověděla, že nikdy. "Pak jsem FBI řekla o Tokiu, kdy mi v letadle dal prášek na spaní, aby pak mohl na mně 'pracovat'. Ten večer jsem byla nahá, naprosto sama a on byl na mně a zneužíval mě celé hodiny. Řekla jsem jim, že jsem si myslela, že ten večer zemřu a nikdy mě nenechá odejít. Ale nechal. Ve dvě hodiny v noci jsem opuštěná chodila po chodbách hotelu, bylo mi jen 15 let." Maroneyová stejně jako řada dalších gymnastek v těchto dnech vypovídala před americkým Senátem ne kvůli samotnému Nassarrovi, který byl už za své činy odsouzen, ale tehdejší roli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). "To je všechno?" Maroneyová například popsala, jak na její výpověď FBI reagovala. "Začala jsem do telefonu plakat, ale na druhé straně bylo hrobové ticho. Po asi minutě ticha se zeptali: To je všechno?" Právě tato slova podle ní byla jedním z nejhorších okamžiků celého procesu. Měla pocit, že lidé, kteří ji měli chránit, jí nevěří. Následně podle ní FBI rok a půl čekala, než s výpovědí něco udělala, a její svědectví prý i zfalšovala. Podle právníků sportovkyň Nassar během této doby zneužil až 120 dalších sportovců. Související Osakaová a Bilesová otevírají téma duševního zdraví. Nejsou to roboti, říká expertka "Viním Larryho Nassara, ale viním také celý systém, který mu to dovolil a podporoval jeho zneužívání dětí. Svaz gymnastiky a americký olympijský a paralympijský výbor věděly, že jsem zneužívána jejich oficiálním týmovým lékařem," řekla ve své výpovědi také Simone Bilesová, nejlepší gymnastka historie co do počtu medailí Bilesová kvůli psychickým problémům způsobeným mimo jiné dlouholetým zneužíváním odstoupila na letošní olympiádě v Tokiu z několika disciplín. FBI pak před Senátem zkritizovala i další olympionička Aly Raismanová, která také měla pocit, že její zneužívání neberou vyšetřovatelé vážně. "Snažili se mě přesvědčit, že to ve skutečnosti nebylo tak hrozné," vzpomínala na vlastní výpověď. Stejně jako její kolegyně ukázala i na olympijský výbor a svaz gymnastiky, které se ke sportovkyním podle ní chovaly jako ke svým nepřátelům a naopak se snažily svrhnout na ně vinu za celou aféru. "Potřebovaly jsme jen to, aby se aspoň jeden dospělý zachoval správně," dodala Raismanová. Nepřijatelné selhání Senátoři z řad republikánů i demokratů dívkám vyslovili lítost nad tím, že selhal celý systém, který je měl chránit. Senátor Richard Blumenthal se jich například zeptal, jestli znají někoho, koho Nassar zneužil poté, co vše poprvé nahlásily FBI. Všechny odpověděly, že ano. Simone Bilesová | Foto: Saul Loeb, Reuters Čtveřice gymnastek, včetně Maggie Nicholsové, která zneužívání nahlásila jako první v roce 2015 Americkému svazu gymnastiky, patří mezi stovky žen a dívek zneužité Nassarem, zatímco jim tvrdil, že je léčí. Nassar se u soudu přiznal a odpykává si nyní doživotní trest. Před americkým Senátem vypovídal také ředitel FBI Christopher Wray. Omluvil se za závažné chyby, kterých se úřad během let 2015 a 2016 dopustil, a dodal, že takové chování je naprosto nepřijatelné a nikdy k němu nemělo dojít. Ministerstvo spravedlnosti proti žádnému z agentů federálního úřadu nevzneslo obvinění. Michael Langeman, který případ vedl, byl před dvěma týdny z FBI vyhozen, jeho nadřízený Jay Abbott už dříve sám rezignoval. Podle červencové zprávy vrchního inspektora došlo v úřadu k celé řadě pochybení, když FBI ihned nereagovala na oznámení o zneužívání. Vyšetřovatelé navíc informaci nepředali dalším bezpečnostním složkám, což celý proces ještě zpomalilo. Jelínek: Bilesová měla být hrdinka, sportovci jsou pod tlakem, chodí i výhružky smrti 15:56 Je to opravdu zvláštní, něco za tím je. Byla zvyklá neustále vítězit, byla předurčena, že bude hrdinkou her, říká trenér Marian Jelínek. | Video: Martin Veselovský Na koho se obrátit pro pomoc Oběti znásilnění nebo sexuálního zneužívání v Česku se mohou obrátit na několik organizací, které nabízejí konzultace a psychologickou i právní pomoc. Patří mezi ně Persefona, Bílý kruh bezpečí (telefonní linka 116 006), proFem nebo Konsent.