Přeskočit na obsah
Benative
10. 7. Libuše
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Bilance zemětřesení ve Venezuele dál roste, mrtvých je téměř 3900

ČTK

Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889, oznámila v noci na pátek SELČ podle agentury AFP venezuelská vláda. Předchozí bilance ze středy uváděla 3811 mrtvých. Počet evidovaných zraněných zůstává již několik dní beze změny na 16 740, o střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 osob.

Venezuela Earthquake
Rodina v troskách budovy zřícené při zemětřesení ve venezuelském městě La Guaira svého příbuzného, 9. července 2026.Foto: AP – Ariana Cubillos
Reklama

Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jich může být až 50 000. Občanská iniciativa Pohřešovaní po zemětřesení ve Venezuele má podle agentury EFE oznámení o více než 30 000 lidech, kteří po této přírodní katastrofě zůstávají nezvěstní.

Naděje na nalezení přeživších je přitom více než dva týdny po zemětřesení mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají latinskoamerickou zemi opouštět. Stovky rodin mezitím nepřestávají pátrat po tělech svých blízkých, píše AFP.

Související

OSN ve středu vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. Caracas zase ve středu vyzval několik zemí, aby uvolnily venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí, včetně zlata uloženého v britské centrální bance. Obnova zvláště na severu země, který byl zasažen obzvlášť silně a kde se zřítily či staly neobyvatelnými stovky budov, bude podle AFP zřejmě zdlouhavá.

Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na 25. června SELČ). Otřesy následovaly v odstupu 39 sekund a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5 stupně. Epicentra ležela u města Morón.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Venezuela po ničivém zemětřesení.

Venezuela po ničivém zemětřesení. Dvojice silných otřesů západně od Caracasu si vyžádala nejméně 32 obětí, stovky zraněných a rozsáhlé škody. | Video: X/Girode_Noticias
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
požár, výšková budova č.34, Baťův areál, kouř
požár, výšková budova č.34, Baťův areál, kouř
požár, výšková budova č.34, Baťův areál, kouř

Hasiči dostali pod kontrolu požár výškové budovy ve Zlíně

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.

Dokument Dana Svátka představuje osobnost výjimečného hudebníka Davida Stypky v dokumentu Neboj, dýchej, čaruj (2026).
Dokument Dana Svátka představuje osobnost výjimečného hudebníka Davida Stypky v dokumentu Neboj, dýchej, čaruj (2026).
Dokument Dana Svátka představuje osobnost výjimečného hudebníka Davida Stypky v dokumentu Neboj, dýchej, čaruj (2026).

Nenechte si ujít: Skvělý dokument o Stypkovi či obrazy zdánlivě obyčejných zážitků

Oceňovaný dokumentární film o předčasně zesnulém hudebníkovi Davidu Stypkovi, filmové pokračování brutální hororové série, český festival alternativní hudby nabízející pestrý výběr různých žánrů, inscenace Komedie omylů v rámci Letních shakespearovských slavností či výstava Dory Hlinkové, která se při tvorbě svých pláten inspiruje běžnými životními momenty.

Heatwave in Paris
Heatwave in Paris
Heatwave in Paris

Milán chce chránit kurýry před vedrem, opatření ale vyvolalo kritiku

Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit či výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města více ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů, napsala ve čtvrtek italská média. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři.

Reklama
An emergency worker looks on during a wildfire in Almeria
An emergency worker looks on during a wildfire in Almeria
An emergency worker looks on during a wildfire in Almeria

Ničivý požár v Andalusii si vyžádal přes desítku životů

Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andalusii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na pátek informovaly agentury DPA a AFP.

Reklama
Reklama
Reklama