Bilance zemětřesení ve Venezuele dál roste, mrtvých je téměř 3900

Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889, oznámila v noci na pátek SELČ podle agentury AFP venezuelská vláda. Předchozí bilance ze středy uváděla 3811 mrtvých. Počet evidovaných zraněných zůstává již několik dní beze změny na 16 740, o střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 osob.
Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných, OSN nicméně odhaduje, že jich může být až 50 000. Občanská iniciativa Pohřešovaní po zemětřesení ve Venezuele má podle agentury EFE oznámení o více než 30 000 lidech, kteří po této přírodní katastrofě zůstávají nezvěstní.
Naděje na nalezení přeživších je přitom více než dva týdny po zemětřesení mizivá a zahraniční záchranné týmy začínají latinskoamerickou zemi opouštět. Stovky rodin mezitím nepřestávají pátrat po tělech svých blízkých, píše AFP.
OSN ve středu vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. Caracas zase ve středu vyzval několik zemí, aby uvolnily venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí, včetně zlata uloženého v britské centrální bance. Obnova zvláště na severu země, který byl zasažen obzvlášť silně a kde se zřítily či staly neobyvatelnými stovky budov, bude podle AFP zřejmě zdlouhavá.
Dvojice zemětřesení zasáhla sever Venezuely ve středu 24. června kolem 18:00 místního času (o půlnoci na 25. června SELČ). Otřesy následovaly v odstupu 39 sekund a podle seismologických center měly sílu 7,2 a 7,5 stupně. Epicentra ležela u města Morón.
Mohlo by vás zajímat: Venezuela po ničivém zemětřesení.
Hasiči dostali pod kontrolu požár výškové budovy ve Zlíně
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.
Nenechte si ujít: Skvělý dokument o Stypkovi či obrazy zdánlivě obyčejných zážitků
Oceňovaný dokumentární film o předčasně zesnulém hudebníkovi Davidu Stypkovi, filmové pokračování brutální hororové série, český festival alternativní hudby nabízející pestrý výběr různých žánrů, inscenace Komedie omylů v rámci Letních shakespearovských slavností či výstava Dory Hlinkové, která se při tvorbě svých pláten inspiruje běžnými životními momenty.
Milán chce chránit kurýry před vedrem, opatření ale vyvolalo kritiku
Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit či výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města více ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů, napsala ve čtvrtek italská média. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři.
Volby by jasně ovládlo ANO, do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé
Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13 procent voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5 procenta, vyplývá z červnového výzkumu agentury Median.
Ničivý požár v Andalusii si vyžádal přes desítku životů
Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andalusii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na pátek informovaly agentury DPA a AFP.