Bilance obětí venezuelských zemětřesení vzrostla na 4734, zraněných je 16.740

Bilance obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostla na nejméně 4734. Počet zraněných zůstává na 16.740, zatímco 17.907 lidí je bez domova, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na předsedu parlamentu Jorgeho Rodrígueze. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, podle odhadů však dosahuje několika desítek tisíc.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla především sever Venezuely, nejzasaženější je stát La Guaira. Stovky budov se zřítily, včetně celých obytných komplexů. Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet svou pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.
Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová odmítla kritiku vlády a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Caracas 8. července požádal několik zemí, aby uvolnily venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí, včetně zlata uloženého v britské centrální bance. OSN přímé škody na domech a infrastruktuře odhaduje na 37 miliard dolarů (bezmála 785 miliard korun).
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