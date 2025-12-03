Zahraničí

Bilance obětí požáru v Hongkongu stoupla na 159, další desítky lidí se pohřešují

Bambusové peklo v Hongkongu: Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných a zničené domovy
Obrovský požár, který stále zuří v bytovém komplexu v Hongkongu, si dosud vyžádal nejméně 55 mrtvých, téměř 300 lidí se pohřešuje. Podle policie mohl vzniknout kvůli „hrubě nedbalému“ postupu stavební firmy, která používala nebezpečné materiály.
Ve čtvrtek ráno policie prohledala kanceláře firmy, která zajišťovala údržbu komplexu, a zabavila dokumenty, jež se vztahují k Wang Fuk Court, společnost na žádost o komentář nereagovala.
Na záběrech z místa bylo vidět plameny šlehající z nejméně dvou dvaatřicetipatrových věží zahalených do zelené stavební sítě a bambusového lešení. Bambusové lešení, tradiční prvek čínského stavitelství, podléhá v Hongkongu od března postupnému zákazu z bezpečnostních důvodů.
Úzce zastavěný komplex v severní části čtvrti Tai Po tvoří osm bloků s 2000 byty, kde žije přes 4600 lidí, kteří dlouhodobě trpí akutním nedostatkem dostupného bydlení.
Policie v Hongkongu dokončila pátrání po pozůstatcích obětí požáru uvnitř všech sedmi budov bytového komplexu, který vyhořel minulý týden. Píše to agentura Reuters. Bilance mrtvých stoupla na 159. Úřady nadále pohřešují 31 lidí, hledat budou nyní pod vnějšími troskami. Oheň připravil o domov stovky lidí.

Ze 159 obětí identifikovaly úřady 140 osob. Je mezi nimi 91 žen a 49 mužů. Nejmladší oběti byl jeden rok a nejstarší 97 let.

Správa města v úterý oznámila, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.

