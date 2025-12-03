Bilance obětí požáru v Hongkongu stoupla na 159, další desítky lidí se pohřešují

Ze 159 obětí identifikovaly úřady 140 osob. Je mezi nimi 91 žen a 49 mužů. Nejmladší oběti byl jeden rok a nejstarší 97 let.
Správa města v úterý oznámila, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.
V souvislosti s požárem zadržela policie již dříve 15 lidí pro podezření z neúmyslného zabití. Zatčení dalších šesti podezřelých oznámily úřady ve středu. Kvůli možné korupci pak policie zadržela v předchozích dnech 14 lidí.
Úřady rovněž zadržely 24letého muže pro podezření z rozvratné činnosti. Muž se podílel na vzniku internetové petice, která požadovala nezávislé prošetření okolností vzniku požáru. Jeho zadržení kritizovaly lidskoprávní organizace Amnesty International nebo Human Rights Watch, píše BBC.
Několik obyvatel vyhořelého komplexu neslyšelo požární hlásiče, když začalo hořet, píše stanice BBC. Hasiči následně zjistili, že ve všech budovách nefungovaly tyto alarmy dobře.
Úřady v září 2024 obyvatelům komplexu sdělily, že riziko požáru je nízké. Lidé se totiž ptali na hořlavost materiálu, ze kterého byly ochranné sítě kolem budov vyrobeny, napsala agentura Reuters.