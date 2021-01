Východosibiřský Jakutsk se ve středu probudil do extrémně chladného rána. Ruská agentura TASS na záběrech ukazuje vylidněné ulice i digitální teploměry, které naměřily minus 50 stupňů Celsia. Město s 300 tisíci obyvateli je na hluboké mrazy zvyklé, jen několikrát do roka ale hodnoty klesnou takto nízko. Podívejte se, jak to v hlavním městě republiky Sacha aktuálně vypadá.

Extrémní mrazy v sibiřském městě Jakutsk | Video: Reuters / TASS