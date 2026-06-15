Bidenův kokosový dort nahradila megashow. Trumpova oslava přepsala prezidentské zvyky

Rozdíl v oslavách 80. narozenin dvou nejstarších úřadujících prezidentů v americké historii nemohl být větší. Joe Biden své jubileum před čtyřmi lety oslavil s rodinou mimo zraky veřejnosti, Donald Trump v neděli naopak předvedl spektákl, který nemá obdoby. Podle deníku The Washington Post tento kontrast neodráží pouze odlišné povahy obou bývalých rivalů, ale i měnící se politickou kulturu v zemi.
„Dokonalá narozeninová oslava plná lásky – a Joeova oblíbeného kokosového dortu!“ napsala v listopadu 2022 na sociálních sítích tehdejší první dáma Jill Bidenová k fotografii z rodinné sešlosti.
Joe Biden se tehdy zapsal do historie jako vůbec první úřadující prezident Spojených států, který oslavil osmdesátiny v úřadu. Oslava však proběhla téměř mimo zraky veřejnosti, formou rodinného brunche zařazeného mezi svatbu Bidenovy vnučky a Den díkůvzdání.
Nedělní oslava stejného jubilea v podání Donalda Trumpa pak byla pravým opakem. Současná hlava USA spojila své 80. narozeniny s oslavami 250. výročí založení Spojených států a uspořádala velkolepou show.
Na jižním trávníku Bílého domu vyrostla provizorní aréna pod masivním obloukem zvaným The Claw (Dráp), vybavená špičkovým osvětlením, ozvučením a velkoplošnými obrazovkami.
Přímo na místě sledovalo celostátně vysílaný galavečer bojové organizace UFC přes čtyři tisíce pozvaných hostů a dalších 70 tisíc diváků přihlíželo přenosu na obřích obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse. Akci předcházela také státní hymna, kaskadérské kousky motorkářů i přelet vojenských stíhaček.
Okázalá sebeprezentace jako politická síla
Biden během celé své politické kariéry – včetně prezidentství – dával přednost skromnějším oslavám v soukromí. Jeho poradci navíc museli před čtyřmi lety při jeho 80. narozeninách trávit celý víkend obhajováním prezidentovy kondice před novináři.
V médiích se tehdy šířily zvěsti o prezidentově zhoršujícím se stavu a byl to právě o necelé čtyři roky mladší Donald Trump, kdo před blížící se volební kampaní dělal z Bidenova věku politické téma a zesměšňoval ho.
Trump si naproti tomu zakládal na okázalé sebeprezentaci a demonstraci síly ještě dávno předtím, než vstoupil do politiky. Své padesátiny v 90. letech například oslavil v manhattanské Trump Tower ve společnosti celebrit a newyorské smetánky.
List The Washington Post (WP) tento kontrast přičítá jak měnící se politické atmosféře, tak odlišné osobnosti obou mužů.
„Kontrast mezi Bidenem a Trumpem odráží proměnu americké kultury, v níž se okázalá sebeprezentace přestala považovat za politické tabu a naopak se často stává cestou k moci. Současně ale vychází i z povahy obou mužů,“ píše americký deník.
Trump rozbil tradici prezidentských oslav
Bidenův civilnější přístup přitom nijak nevybočoval z tradic předchozích šéfů Bílého domu. Před érou Donalda Trumpa byly prezidentské narozeniny málokdy veřejnými událostmi.
Například Barack Obama trávil své narozeniny během mandátu na menších setkáních s rodinou, personálem a podporovateli. George W. Bush pak své šedesátiny oslavil v podobně komorním duchu s rodinou a přáteli v letním prezidentském sídle Camp David.
Fakt, že poslední dva američtí prezidenti jsou zároveň historicky nejstaršími muži v úřadu, hodnotí WP jako odraz trendu stárnutí americké politické reprezentace – fenoménu, který dlouhodobě vyvolává frustraci zejména u mladší generace voličů.
Pro srovnání: před Bidenem a Trumpem byl nejstarším úřadujícím prezidentem Ronald Reagan, který z funkce odcházel v roce 1989 ve věku 77 let. Následují Dwight D. Eisenhower, který úřad opouštěl v 70 letech, a Andrew Jackson s Jamesem Buchananem, jimž bylo na konci mandátu shodně 69 let.
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