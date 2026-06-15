Přeskočit na obsah
Benative
15. 6. Vít
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Bidenův kokosový dort nahradila megashow. Trumpova oslava přepsala prezidentské zvyky

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Rozdíl v oslavách 80. narozenin dvou nejstarších úřadujících prezidentů v americké historii nemohl být větší. Joe Biden své jubileum před čtyřmi lety oslavil s rodinou mimo zraky veřejnosti, Donald Trump v neděli naopak předvedl spektákl, který nemá obdoby. Podle deníku The Washington Post tento kontrast neodráží pouze odlišné povahy obou bývalých rivalů, ale i měnící se politickou kulturu v zemi.

Trump si oproti Bidenovi zakládal na okázalé sebeprezentaci a demonstraci síly ještě dávno předtím, než vstoupil do politiky.
Trump si oproti Bidenovi zakládal na okázalé sebeprezentaci a demonstraci síly ještě dávno předtím, než vstoupil do politiky.Foto: Flotus/Reuters
Reklama

„Dokonalá narozeninová oslava plná lásky – a Joeova oblíbeného kokosového dortu!“ napsala v listopadu 2022 na sociálních sítích tehdejší první dáma Jill Bidenová k fotografii z rodinné sešlosti.

Joe Biden se tehdy zapsal do historie jako vůbec první úřadující prezident Spojených států, který oslavil osmdesátiny v úřadu. Oslava však proběhla téměř mimo zraky veřejnosti, formou rodinného brunche zařazeného mezi svatbu Bidenovy vnučky a Den díkůvzdání.

Nedělní oslava stejného jubilea v podání Donalda Trumpa pak byla pravým opakem. Současná hlava USA spojila své 80. narozeniny s oslavami 250. výročí založení Spojených států a uspořádala velkolepou show.

Na jižním trávníku Bílého domu vyrostla provizorní aréna pod masivním obloukem zvaným The Claw (Dráp), vybavená špičkovým osvětlením, ozvučením a velkoplošnými obrazovkami.

Reklama
Reklama

Přímo na místě sledovalo celostátně vysílaný galavečer bojové organizace UFC přes čtyři tisíce pozvaných hostů a dalších 70 tisíc diváků přihlíželo přenosu na obřích obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse. Akci předcházela také státní hymna, kaskadérské kousky motorkářů i přelet vojenských stíhaček.

Okázalá sebeprezentace jako politická síla

Biden během celé své politické kariéry – včetně prezidentství – dával přednost skromnějším oslavám v soukromí. Jeho poradci navíc museli před čtyřmi lety při jeho 80. narozeninách trávit celý víkend obhajováním prezidentovy kondice před novináři.

V médiích se tehdy šířily zvěsti o prezidentově zhoršujícím se stavu a byl to právě o necelé čtyři roky mladší Donald Trump, kdo před blížící se volební kampaní dělal z Bidenova věku politické téma a zesměšňoval ho.

Joe Biden oslavil 80. narozeniny v rodinném kruhu.
Joe Biden oslavil 80. narozeniny v rodinném kruhu.Foto: Flotus

Trump si naproti tomu zakládal na okázalé sebeprezentaci a demonstraci síly ještě dávno předtím, než vstoupil do politiky. Své padesátiny v 90. letech například oslavil v manhattanské Trump Tower ve společnosti celebrit a newyorské smetánky.

Reklama
Reklama

List The Washington Post (WP) tento kontrast přičítá jak měnící se politické atmosféře, tak odlišné osobnosti obou mužů.

„Kontrast mezi Bidenem a Trumpem odráží proměnu americké kultury, v níž se okázalá sebeprezentace přestala považovat za politické tabu a naopak se často stává cestou k moci. Současně ale vychází i z povahy obou mužů,“ píše americký deník.

Trump rozbil tradici prezidentských oslav

Bidenův civilnější přístup přitom nijak nevybočoval z tradic předchozích šéfů Bílého domu. Před érou Donalda Trumpa byly prezidentské narozeniny málokdy veřejnými událostmi.

Například Barack Obama trávil své narozeniny během mandátu na menších setkáních s rodinou, personálem a podporovateli. George W. Bush pak své šedesátiny oslavil v podobně komorním duchu s rodinou a přáteli v letním prezidentském sídle Camp David.

Reklama
Reklama

Fakt, že poslední dva američtí prezidenti jsou zároveň historicky nejstaršími muži v úřadu, hodnotí WP jako odraz trendu stárnutí americké politické reprezentace – fenoménu, který dlouhodobě vyvolává frustraci zejména u mladší generace voličů.

U.S. President Donald Trump hosts UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Donald Trump během galavečera UFC Freedom 250 na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu.Foto: REUTERS

Pro srovnání: před Bidenem a Trumpem byl nejstarším úřadujícím prezidentem Ronald Reagan, který z funkce odcházel v roce 1989 ve věku 77 let. Následují Dwight D. Eisenhower, který úřad opouštěl v 70 letech, a Andrew Jackson s Jamesem Buchananem, jimž bylo na konci mandátu shodně 69 let.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hungary Politics
Hungary Politics
Hungary Politics

Orbán už se nevrátí. Maďarští poslanci omezili funkční období premiérů na osm let

Maďarští poslanci v pondělí schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat tuto funkci maximálně osm let. Napsaly to agentury Reuters a AFP, podle nichž tento krok nyní fakticky znemožní případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, jenž zemi vládl posledních 16 let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Magyar.

International Friendly - Portugal v Nigeria
International Friendly - Portugal v Nigeria
International Friendly - Portugal v Nigeria

Projekt ješitnosti Cristiana Ronalda. Trapné, ukončete tu absurditu, zní z Anglie

Na papíře to vypadá skvěle: Portugalci mají na světovém šampionátu k dispozici i na své poměry abnormálně silnou generaci hráčů. Zároveň je stále neopustil jeden z nejlepších fotbalistů a střelců celé historie. Jenže právě v účasti už jednačtyřicetiletého Cristiana Ronalda vidí mnozí zásadní problém, který může ambicióznímu celku zlomit vaz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama