V případě dalšího napětí kolem Ukrajiny přijde tvrdá odpověď, varoval Biden Putina

Americký prezident Joe Biden ujistil v úterním rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina, že USA a jejich spojenci zareagují na případnou vojenskou eskalaci mezi Ruskem a Ukrajinou tvrdými ekonomickými a dalšími opatřeními. Oznámil to v prohlášení Bílý dům. Moskva zatím oficiálně jednání nekomentovala.

Oba prezidenti jednali prostřednictvím videokonference dvě hodiny. Očekávalo se, že se budou věnovat hlavně krizi kolem Ukrajiny, k jejímž hranicím Rusko stahuje své vojáky.

"Prezident Biden vyjádřil hluboké znepokojení USA a jejich evropských spojenců nad navyšováním ruských sil v okolí Ukrajiny a řekl jasně, že USA se spojenci zareagují v případě vojenské stupňování ekonomickými a dalšími opatřeními," stojí v prohlášení Bílého domu.

Podle agentury Reuters američtí představitelé sdělili členům amerického Kongresu, že existuje dohoda s Německem, podle které by v případě invaze na Ukrajinu Berlín zavřel plynovod Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Podle zdroje agentury ale není jasné, zda se USA a Německo dohodly na tom, co přesně rozumí pod pojmem invaze.

Biden v rozhovoru s Putinem dále zopakoval, že podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, vyzval k uvolnění napětí a návratu k diplomacii.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak Bidenovi za jeho stanovisko poděkoval. "Jsme prezidentovi Bidenovi vděční za podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti. Podporujeme Bidenovu výzvu, aby se ruský vůdce vrátil k diplomatickým prostředkům, a zajistil tak uvolnění napětí v regionu. Budeme postup koordinovat s americkou stranou, abychom docílili konkrétních výsledků v zájmu Ukrajiny," řekl Podoljak. Podle Bílého domu bude Biden ve čtvrtek jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Putin Bidena podle očekávání žádal o závazné záruky nerozšiřování NATO na východ. Upozornil na posilování vojenské infrastruktury NATO v blízkosti ruských hranic a "nebezpečné pokusy (ze strany NATO) ovládnout ukrajinské území", stojí v prohlášení Kremlu. "Proto Rusko stojí o spolehlivé, právně zajištěné garance, které vyloučí rozšiřování NATO na východ a přesuny útočných zbrojních systémů do států poblíž Ruska," uvádí se dále v prohlášení Kremlu.

Putin ale také Bidenovi navrhl zrušení všech omezení týkajících se diplomatických zastupitelství, jež USA a Rusko vzájemně zavedly v minulých měsících. Kreml konstatoval, že "americko-ruské vztahy nejsou v uspokojivém stavu".

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan, který po summitu hovořil s novináři, řekl, že Biden se ohledně Putinových požadavků k ničemu nezavázal a neučinil ani žádné ústupky. Zopakoval, že prezident stále zastává ten názor, že všechny státy si mají "svobodně vybrat", ke komu se připojí.

"Bylo tam mnoho dobré vůle k ústupkům, žádné kárání, ale prezident vyjádřil jasně, jaký názor v daných tématech USA zastávají," sdělil k Bidenovým postojům Sullivan.

Sullivan rovněž uvedl, že v případě napadení Ruskem Spojené státy Ukrajině dají k dispozici "další obranný materiál". V případě ruské invaze na Ukrajinu by Washington podle něj dodatečně podpořil i spojence ve východním křídle NATO.

Podle fotografie zveřejněné Bílým domem seděl při summitu Sullivan poblíž Bidena stejně jako ministr zahraničí Antony Blinken a ředitel odboru pro Rusko a Střední Asii Eric Green.

Dalšími tématy rozhovoru byl americko-ruský dialog o strategické stabilitě, kybernetické útoky a Írán.

Putin řekl, že Biden doufá, že vídeňská jednání o dohodě o íránském jaderném programu vyústí v řešení, jež bude přijatelné pro všechny. Další kolo rozhovorů má začít ve čtvrtek.

Videokonference byla pátou konverzací mezi Putinem a Bidenem od nástupu Bidena do Bílého domu. Oba politici se třikrát spojili telefonicky a letos v červnu se sešli osobně v Ženevě. Putin na úvod jednání vyjádřil naději, že příští setkání bude znovu osobní.