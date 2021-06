Video: Biden po summitu s Putinem neudržel nervy a pohádal se s novinářkou

Americký prezident Joe Biden se po tiskové konferenci v Ženevě obořil na hlavní zpravodajku CNN v Bílém domě poté, co se ho zeptala na jeho summit s Vladimirem Putinem. "Pokud to nechápete, děláte špatnou práci," řekl Kaitlan Collinsové prezident. Později se Biden omluvil za to, že byl takový chytrák.

0:49 Reportérka se zeptala, proč si je tak jistý, že Putin změní chování. Biden, který byl na odchodu, zaklel a vrátil se vysvětlovat, co vlastně řekl. | Video: Reuters