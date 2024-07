"Kandiduji dál a znovu zvítězím." Biden navzdory kritice nehodlá odstoupit z voleb

Americký prezident Joe Biden nehodlá navzdory spekulacím a pochybám o své mentální a fyzické kondici odstoupit z volebního klání o Bílý dům. V pátek to řekl podporovatelům na předvolebním mítinku ve státě Wisconsin. Uvedl, že nehodlá dopustit, aby televizní debata, v níž se střetl s republikánem Donaldem Trumpem a podal nepřesvědčivý výkon, zhatila roky odvedené práce.

"Co bude Joe dělat? Zůstane v kampani? Vycouvá? Co bude dělat?," tázal se rétoricky Biden a pokračoval: "Tady je moje odpověď - kandiduji dál a znovu zvítězím". Po jeho slovech následoval bouřlivý potlesk shromážděných.

Bidenův výkon v předvolební debatě některá média označila za "katastrofální" a deník The Washington Post v komentářích prosil Bidenovu ženu Jill, aby svému muži řekla, že je načase ustoupit stranou. Pochybnosti o schopnostech muže, jemuž by na konci výkonu funkce bylo 86 let, přiměl i některé vysoce postavené demokraty, aby Bidena vyzvali k odstoupení.

Demokratický senátor za Virginii Mark Warner podle listu The Washington Post dává dohromady skupinu svých kolegů, kteří by Bidena požádali, aby uvolnil místo ve volbách jinému demokratovi. Guvernérka státu Massachusetts Maura Healeyová zase v pátek podle agentury Reuters vydala prohlášení, v němž Bidena prosí, aby své rozhodnutí "pečlivě zvážil".

"Prezident Biden v roce 2020 zachránil naši demokracii a za poslední čtyři roky odvedl famózní práci. Vyzývám jej, aby v následujících dnech naslouchal americkému lidu a pečlivě zvážil, zda je i nadále naší nejlepší nadějí na porážku Donalda Trumpa," stojí v prohlášení guvernérky.

Ozvali se také představitelé byznysu a občanské společnosti. Na 168 z nich v dopise adresovaném Bílému domu uvedlo, že prezident by měl upevnit svůj odkaz tím, že odstoupí a umožní kandidaturu někoho jiného v době "hrozeb, které představuje možné druhé funkční období Donalda Trumpa".

Agentura Reuters v pátek bez dalších podrobností informovala, že Biden měl v uplynulých dnech krátkou konzultaci se svým hlavním lékařem.