Biden přijal Trumpa v oválné pracovně, zavázali se k hladkému předání moci

Končící demokratický prezident Joe Biden přivítal nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě, kam se republikán v lednu vrátí po čtyřleté pauze poté, co 5. listopadu vyhrál prezidentské volby. V úvodu setkání u plápolajícího krbu si Biden s Trumpem potřásli rukama a oba se zavázali k hladkému předání moci.

Trump přitom po volbách v roce 2020 odmítal uznat svou prohru s Bidenem a demokrata do Bílého domu před svým odchodem na podobnou tradiční schůzku nepozval a nezúčastnil se ani jeho inaugurace, a to jako první končící prezident za více než 150 let.

Biden Trumpovi již po volbách pogratuloval a zavázal se "k pokojnému předání moci", zjevně v narážce na útok Trumpových stoupenců na Kapitol 6. ledna 2021 ve snaze zabránit formálnímu potvrzení Bidenova vítězství nad Trumpem.

Před nynější schůzkou se Biden a Trump naposledy setkali při červnové předvolební debatě, která pohřbila demokratovu kandidaturu.

Jedenaosmdesátiletý Biden Trumpa dříve popsal jako hrozbu pro demokracii, zatímco 78letý Trump Bidena označil za neschopného. Na schůzce ale vzájemnou nevraživost ani jeden nedal před kamerami najevo.

Trump Bidenovi za přivítání v prezidentském sídle poděkoval a poznamenal, že "politika je tvrdá" a že v mnoha ohledech svět není hezký, ale "dnes hezký je". "Velmi si vážím, že přechod bude tak hladký. Bude tak hladký, jak to jen jde," prohlásil Trump. "Velmi si toho vážím, Joe," dodal Trump. Biden na Trumpovy díky odpověděl pouze "prosím".

Po úvodních slovech začali na oba politiky novináři chrlit otázky jeden přes druhého. Biden a Trump seděli ve svých křeslech, usmívali se, avšak na dotazy nereagovali.

Tradičně se během schůzky končícího a nastupujícího prezidenta setkávají také první dámy. Trumpova manželka Melania ale dnes s Trumpem nepřijela.