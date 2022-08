Elektrovůz pro každého Američana. Biden podepsal balík zákonů, který má zlevnit auta

Americký prezident Joe Biden v úterý podepsal zákon, který má být přelomem v boji proti klimatické změně. Obsahuje sérii investic do zdravotnictví, ale právě i klimatu. Jedním z jeho hlavních témat jsou elektrovozy a Američané, kteří si stěžují na drahý benzin, nyní zjišťují, jak se jich zákon dotkne.

Bidenův klimatický balíček počítá s 369 miliardami dolarů (asi 8,9 bilionu korun), které by šly na podporu obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí. Přitom právě doprava tvoří 27 procent skleníkových plynů, které USA vypouští. V zemi ale elektrovozy příliš populární nejsou.

To se snaží nový balíček změnit. Navrhuje mimo jiné dotace na americké elektromobily, aby byly dostupnější i pro běžné Američany. Návrh také počítá s vybudováním vhodné infrastruktury pro dobíjení aut. Má to ovšem hned několik ale.

Zákon například počítá s dotacemi a daňovými úlevami jak pro automobilky, tak pro koncové zákazníky. Celkově by nové elektroauto mělo být levnější o 7500 dolarů a ojeté asi o 4 tisíce dolarů. Prodejci navíc doteď měli slevu na dani pouze z prvních 200 tisíc prodaných aut, nyní bude výhoda pokračovat i po dosažení tohoto milníku, uvádí deník Washington Post.

Jenže podle amerických výrobců je zákon tak specifický, že se nebude týkat asi 70 procent elektromobilů, které jsou nyní v USA k dostání, píše agentura Reuters. Legislativa se bude vztahovat pouze na auta, která jsou montována přímo ve Spojených státech, nikoliv v zahraničí, což kromě výrobců kritizovala i Evropská unie nebo Jižní Korea, odkud se řada aut dováží.

Řada automobilek tak naopak přestane mít možnost čerpat úlevy, které měly doteď. Například americký Ford nebo německý Volkswagen, které mají některé továrny i mimo USA. V blízké budoucnosti se tak všechna elektroauta pro Američany nezlevní.

Jen pro bohaté

Osmatřicetiletá servírka Lashonda Johnsonová z amerického státu Georgia si vydělá 2,13 dolaru za hodinu. Je tak naprosto závislá na spropitném, které jí dají zákazníci. "Já se postarám o to, aby byli šťastní, a oni zase o to, abych měla čím zaplatit účty," říká pro list New York Times.

Vysoké ceny benzinu jsou pro ni obrovským problémem. Její bratranec pracuje v nedaleké fabrice SK Battery America, kde se vyrábějí baterie do elektroaut, a tak i proto se zajímá o nové zákony, díky kterým by vozy měly být dostupnější.

Tomu, že auta skutečně zlevní, ale podle svých slov uvěří, až to uvidí na vlastní oči. Nezáleží na tom, co vláda nebo firmy tvrdí, že dělají, ale na tom, co dělají doopravdy, myslí si Johnsonová. "Bohatí se jen snaží, aby oni zůstali bohatí a chudí zůstali chudí," dodává.

Navíc už teď jsou kvůli problémům se zásobovacími řetězci některá auta nedostatkovým zbožím a řada zákazníků na ně musí čekat několik měsíců, i když jsou ochotni platit vysoké ceny. Peníze a dlouhé čekací lhůty u elektromobilů ale pro mnoho Američanů nejsou tím hlavním problémem.

Nedávná studie společnosti Consumer Report ukazuje, že nemálo lidí by si rádo koupilo elektroauto, ale obávají se, kde by ho nabíjeli. Obzvlášť lidé, kteří žijí v městských bytech, nemají často garáž, kde by auto nechali nabít přes noc. A nabíječek je jinak v USA nedostatek.

Čekání v mrazu

Bidenova administrativa chce proto investovat pět miliard dolarů (120 miliard korun) do sítě nabíjecích stanic a rozšířit ji o 500 tisíc míst. Nicméně podle zprávy společnosti McKinsey to je stále méně než polovina z toho, co by bylo potřeba. Deník New York Times navíc upozorňuje, že i nabíječky, které jsou v provozu už teď, jsou velmi poruchové, často nefungují nebo přestanou dobíjet.

Studie z Kalifornské univerzity v Berkeley zjistila, že asi 23 procent z více než 650 dobíjecích stanic v tamním zálivu nefungovalo, jak má. "Máme tu skutečná data a výsledky jsou důvodem k obavám," okomentovala zjištění Carleen Cullenová, šéfka společnosti Cool the Earth (v překladu Ochlaďte Zemi), která bojuje proti emisím.

Společnosti, které nabíječky provozují, se zjištěním nesouhlasí, i když přiznaly, že k chybám dojít může. Například když stanici někdo záměrně poškodí a společnost to zjistí až namátkovou kontrolou, což může trvat několik týdnů.

Ethan Zuckerman, profesor na Univerzitě v Massachusetts, narazil na tento problém v zimě před dvěma lety. Dojížděl do práce asi 250 kilometrů, ale chladné počasí oslabilo výkonost baterie jeho sedm let starého chevroletu. Musel proto po cestě auto dobít, ale když přijel ke stanici, zjistil, že nefunguje a druhý stroj přes ulici také.

V zoufalství se mu povedlo přemluvit personál nedaleké benzinky, který mu ven natáhl prodlužovací kabel se zásuvkou. "Seděl jsem tam dvě hodiny v hrozné zimě a čekal, až se mi to alespoň trochu nabije, abych mohl dojet k další stanici," popsal. "Nebyla to moc dobrá noc."

