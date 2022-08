Biden bude v roce 2024 znovu kandidovat na prezidenta, říkají jeho poradci

Americký prezident Joe Biden se v roce 2024 chystá znovu kandidovat do úřadu prezidenta a potenciálně tak znovu čelit Donaldu Trumpovi. Podle několika svých poradců se momentálně připravuje na zahájení kampaně po listopadových amerických volbách, napsala dnes agentura Bloomberg.

Bidenovo odhodlání bojovat o druhý mandát se zvyšuje navzdory zprávám o jeho historicky nízké popularitě, která se pohybuje kolem 40 procent, a navzdory průzkumům, že většina demokratů by raději ve volbách viděla jiného kandidáta než nyní devětasedmdesátiletého Bidena.

Lidé blízcí prezidentovi uvádějí, že Bidenovu vůli kandidovat vzpružilo nedávné prosazení jeho sociální a klimatické legislativy a zákona o držení zbraní, ale i rozmáhající se vliv Trumpa nad Republikánskou stranou a exprezidentovy právní i jiné skandály, které Bidenovi dodávají motivaci se mu postavit.

"Prezident řekl, že plánuje znovu kandidovat. Lidé by ho měli brát za slovo," řekla Anita Dunnová, Bidenova dlouhodobá asistentka.

Biden často odkazuje na průzkumy, které říkají, že by ve volebním duelu v roce 2024 nad Trumpem zvítězil, a také věří, že ho demokraté v roce 2020 do voleb nominovali, protože měl největší šanci porazit exprezidenta Trumpa.

V příštích volbách by ale Biden vůbec nemusel čelit dnes 76letému Trumpovi, který by se mohl rozhodnout nekandidovat, nebo by ho v primárkách mohl porazit "mladší republikán na vzestupu", upozorňuje Bloomberg.

Tři demokratičtí členové Kongresu nedávno naznačili, že Biden by měl uvolnit místo mladšímu následovníkovi, a několik dalších odmítlo podpořit jeho znovuzvolení.

Oficiální oznámení o kandidatuře lze čekat až měsíce po listopadových volbách, kdy budou Američané volit své zástupce do Kongresu, na guvernérské pozice i další nižší veřejné posty. Příznivci Bidena ale tvrdí, že jeho rozhodnutí spolupracovat s vedením Demokratické strany a investovat prostředky do takzvaných swing states, tedy států klíčových pro výsledek prezidentských voleb, je hlavním náznakem jeho vůle kandidovat.

