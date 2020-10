Druhá předvolební debata Trumpa a Bidena byla klidnější, vypínali jim mikrofony

Americký republikánský prezident Donald Trump a jeho demokratický rival Joe Biden se v pátek utkali v druhé a zároveň poslední debatě před prezidentskou volbou, která připadá na 3. listopadu. Duel se dotkl témat od koronavirové pandemie přes ekonomiku až po národní bezpečnost a nechyběly v něm osobní útoky. Oproti první debatě obou uchazečů o Bílý dům byl však průběh druhé diskuse plynulejší.

Debata, která se uskutečnila na půdě Belmontské univerzity ve městě Nashville ve státě Tennessee, byla rozdělena do šesti čtvrthodinových bloků, jejichž tématy byly: boj s covidem-19, americké rodiny, rasové otázky v USA, klimatické změny, národní bezpečnost a vůdcovství.

Oproti předchozí debatě dostali na začátku každé části oba řečníci dvě minuty nepřerušovaného prostoru, po něž byl mikrofon nemluvícího kandidáta vypnutý. Změna pravidel byla reakcí na první zářijovou debatu, kterou řada pozorovatelů označila za jednou z nejchaotičtějších a nejvíce konfliktních v dějinách amerických volebních kampaní.

Biden v úvodním segmentu pátečního duelu zkritizoval postup prezidenta Trumpa v řešení pandemie koronaviru, která si ve Spojených státech vyžádala na 223 000 mrtvých. "Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí, by neměl zůstat prezidentem Spojených států," řekl Biden. Trump naopak uvedl, že tu nejhorší část pandemie mají USA za sebou, a varoval, že země si nemůže dovolit opět zavřít firmy. Později v duelu se kandidáti střetli v otázce dalšího balíku pomoci koronavirem zasažené ekonomice.

Oba kandidáti se navzájem obviňovali z nekorektních finančních operací v zahraničí. Trump opět osočil Bidena a jeho syna Huntera z neetických operací v Číně a na Ukrajině. Biden obvinění, která agentura Reuters označuje za nepodložená, odmítl a vyzval Trumpa, aby zveřejnil svá daňová přiznání.

Debata se věnovala také otázce zahraničního vlivu na letošní prezidentské volby. Biden uvedl, že jakákoliv země, která by se do nich vměšovala, za to zaplatí, pokud by se stal šéfem Bílého domu. Řekl také, že by znovuzvolení prezidenta Trumpa uvítalo Rusko. Trump řekl, že nikdo vůči k Rusku nepostupoval tvrději než jeho vláda, připomněl použití sankcí a prosazování zvýšení vojenských výdajů NATO.

Ostré výpady na obou stranách přišly také u tématu věnovaného rasovým otázkám. Biden označil Trumpa za jednoho z "nejrasističtějších prezidentů, které jsme v novodobých dějinách měli". Prezident naopak prohlásil: "Jsem nejméně rasistický člověk v této místnosti."

V závěru debaty Trump a Biden odpověděli jinak na dotaz, co by v případě svého zvolení vzkázali voličům, kteří pro ně nehlasovali. Trump uvedl, že by všem voličům vzkázal: "Úspěch nás spojí, jsme na cestě k úspěchu." Biden by prý Američanům řekl: "Zastupuji vás všechny, ať jste hlasovali pro mě, nebo proti mně."

Na internetu si mezitím pochvalu od mnoha diváků vysloužila moderátorka debaty, zpravodajka stanice NBC z Bílého domu Kristen Welkerová. Podle mnohých se jí dařilo oba kandidáty zastavit, když překročili stanovený časový limit. Neobvyklé pochvaly se moderátorce při debatě dostalo také od prezidenta Trumpa.

Méně než dva týdny před oficiálním dnem voleb prezident Trump za bývalým viceprezidentem Bidenem zaostává v celostátních průzkumech mínění. V podobné situaci byl Trump už před čtyřmi roky a podařilo se mu poměr sil otočit. Nepřímý volební systém totiž umožňuje vítězství i kandidátovi, který získá celkově méně hlasů, ale zvítězí ve více klíčových státech, což mu zajistí vyšší počet volitelů. Podle aktuálních průzkumů je dosud nerozhodnutých voličů poměrně málo. Rekordních 47 milionů Američanů navíc již odvolilo v předstihu.