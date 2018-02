Běžte k urnám, jinak doma najdete afektovaného gaye. Bizarní videa vyzývají Rusy, aby šli k volbám

před 3 hodinami

Video v nadsázce straší Rusy, že pokud nepůjdou v březnu k volbám, budou muset ubytovat homosexuály a v armádě budou sloužit černoši.

Moskva - Rusové se baví bizarním virálním videem, které vyzývá k účasti v březnových prezidentských volbách. Jinak budou v ruské armádě sloužit černoši a každá rodina má povinně hostit homosexuála.

Snímek ukazuje, jak velkým problémem může být pro Kreml volební účast. O vítězství současného prezidenta nikdo nepochybuje, a tudíž ani příznivci Vladimira Putina nemají motivaci se dostavit k volebním urnám.

Video: Homosexuál v kuchyni

"Myslíš, že se u voleb bez tebe neobejdou? Nech toho, zítra se normálně vyspíme," říká ve videu manželce pupkatý padesátník, jehož představuje známý herec Sergej Burunov. V noci se mu ale zdá, že si pro něj přišli vojáci, kteří ho odvedou do armády, a mezi nimi je i černoch. Jeho syn v pionýrském šátku po něm chce čtyři miliony jako příspěvek do školy a v kuchyni sedí afektovaný homosexuál.

Manželka mu vysvětlí, že podle nového zákona každý gay, který se rozejde s partnerem, má právo na ubytování v rodině. A pokud si do týdne nenajde nového partnera, tak ho holt bude muset nahradit manžel osobně. Na každou jeho otázku, jak je to možné, se dozví, že to nařídil prezident, kterého si zvolil. Hrdina se s hrůzou probudí a žene manželku do volební místnosti.

"Každá z nočních můr představuje některý z opozičních proudů. Generál s černochem zastupují militaristy a nacionalisty. Syn ukazuje, co se stane, když se vrátí komunisté. A liberály tu představuje homosexuál," vysvětluje politický komentátor Konstantin von Eggert. Jméno Vladimira Putina zde nepadne, autoři zjevně předpokládají, že divák samostatně dojde k závěru, že nikdo jiný nezbývá.

Video: Taxíkem do volební místnosti

Další videa již tak invenční nejsou. V jednom žena ve vysokém stupni těhotenství nasedne do taxíku a žádá řidiče, aby ji rychle odvezl a že mu bude ukazovat cestu. Taxikář řídí jako závodník, ale nakonec zjistí, že nejedou do porodnice, ale do volební místnosti.

Na mládež míří video, kde na diskotéce se dívce zalíbí mladík, vše směřuje k sexu, ale dívka se zeptá, jestli chlapci již bylo osmnáct let. "Jasně, už jsem dospělý," odpovídá. "Takže jsi byl dneska volit," reaguje pohotově dívka. "Ne, proč bych měl?" diví se mladík. "Aha, tak to jsi ještě dítě," uzemní ho.

Video: Ruské námluvy na diskotéce

Ústřední volební komise k volbám pustila osm kandidátů. Kromě veteránů politiky typu populisty Vladimira Žirinovského nebo Grigorije Javlinského je tu agrární podnikatel Pavel Grudinin, kandidující za komunisty. Za liberály kandiduje byznys ombudsman Boris Titov a někdejší moderátorka ruské verze televizní show Big Brother Ksenije Sobčaková. Pokud některý z nich získá přes deset procent hlasů, může to považovat za úspěch.

Podle dostupných informací by Kreml chtěl, aby Putin získal sedmdesát procent hlasů při 70procentní volební účasti. Celkem je v zemi 111 milionů oprávněných voličů. O formulce 70/70 hovoří i někteří gubernátoři.

Úřady kontrolují zaměstnance

"Co se procenta hlasů týče, prostě to nesmí být méně než 70 procent. Jinak by to znamenalo, že před deseti lety Dmitrij Medveděv získal více. A to Kreml nemůže připustit," uvádí pobaveně moskevský novinář Dmitrij Smirnov. Dočasný Putinův nástupce Medveděv v roce 2008 získal 70,28 procenta hlasů.

Větším problémem ale bude volební účast. Státní sociologický ústav VCIOM optimisticky hlásí 80 procent lidí, kteří se chystají k volbám. "To je ale nerealisticky vysoké číslo, bude jich samozřejmě méně," mírní očekávání ředitel VCIOM Valerij Fjodorov.

Problémem podle ruského politologa Alexandra Morozova je, že podle volební účasti Kreml hodnotí efektivitu gubernátorů. "Současně ale Moskva chce, aby volby byly co nejčestnější, aby je nikdo nemohl označit za zfalšované, jako tomu bylo při vypuknutí protestů v zimě 2011. Takže je to taková kvadratura kruhu," vysvětluje Morozov.

Mezitím z regionů přicházejí znepokojující zprávy. Podle výzkumu politologa Leonida Davydova má být v celém Rusku volební účast kolem 60 procent, přičemž v některých regionech, včetně Moskvy, se očekává kolem 45 procent. Úřady se proto účast snaží zvýšit kontrolou státních zaměstnanců, které nutí, aby prokazovali, že opravdu odvolili.